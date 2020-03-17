Koca: Yoğun bakım yatak durumunda şanslıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM’de koronavirüs oturumunda konuştu. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan ettiğini hatırlatan Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten ölümlerin genellikle ileri yaşlarda, diyabet, kalp-damar hastalığı, kronik akciğer hastalıkları başta olmak üzere gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'de 13 bin 211'i ileri düzeyde olmak üzere toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakımı kapasitesinin olduğunu söyleyen Koca, "Son dönemde açtığımız şehir hastanelerine rağmen yatak sayımız Avrupa ve OECD ortalamalarının altındadır. 10 bin kişiye 28 yatak düşmektedir. OECD ortalaması 40'tır. Yoğun bakım yatak durumunda ise şanslı durumdayız. Erişkin ve çocuk yoğun bakımlar dahil 100 bin kişiye Almanya'da 29, İtalya'da 13, Fransa'da 12 yoğun bakım yatağı bulunuyor iken ülkemizde bu sayı 40'tır. Hastanelerimizde toplam 99 bin 797 hasta odamız tek kişilik olup, gerektiğinde izolasyon ya da yoğun bakım yatağı olarak kullanılmaya uygundur. Şehir hastanelerimiz bu konuda önemli bir katkı sağlamıştır" dedi.

Çin'den tanı kiti yarın gelecek

Bugüne dek 10 binden fazla test yapıldığını söyleyen Bakan Koca, önümüzdeki günlerde test sayısının artacağını, günlük en az 10-15 bin test yapılabilir hale gelmek istendiğini kaydetti. Bakan, "Önümüzdeki bir iki gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Çin'de geliştirilen bu tanı kitinin bugün kargoya verilip yarın geleceğini buradan müjdelemek istiyorum" diye konuştu.

Virüsün bulaşma konusundaki süresinin kesin olarak bilinmediğini belirten Bakan, enfeksiyonun yaygın belirtilerinin ateş öksürük ve solunum sıkıntısı olduğunu kaydetti.

Laboratuvar sayısı 36'ya çıkacak

Türkiye’de bugün itibarıyla iki vakıf üniversitesinin de devreye girmesiyle 18 merkezde çalışmaya başlandığını söyleyen Koca, laboratuvar sayısının 25 ilde toplam 36'ya çıkacağını kaydetti. Türkiye'nin, "sınır komşularının virüsle mücadelesinin zaafiyet içinde olduğunu" görerek sınır kapılarını kapattığını söyleyen Sağlık Bakanı, yurtdışındaki Türk vatandaşlarının kontrol ve 14 günlük izolasyon ile ülkeye kabul edildiğini hatırlattı.

Bakan havalimanlarında termal kamera uygulamasıyla 4 milyon 603 bin yolcunun taramadan geçirildiğini, kara hudut kapılarında 189 bin yolcudan bin 103'ünün kurulan hastanelerde gözetim altına alındığını kaydetti.

Umre'den dönen vatandaşların izole altına alındığını, umreden gelen bir vakada pozitif görülmesi üzerine ise gece gelecek olan vatandaşların evleri yerine öğrenci yurtlarında tekli odalarda izole edilmelerine karar verildiğini ifade etti.

Bakan paniğe yol açmayı hedefleyen bazı kişiler olduğunun gözlendiğini söyleyerek, "Uydurma haberler sosyal medyadaki bazı mesnetsiz iddialar tümüyle ahlak sınırları dışındadır. Bunlarla mücadelede lütfen bizlere yardımcı olun" çağrısında bulundu.

DW, DHA/HT,BK

© Deutsche Welle Türkçe