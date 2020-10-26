Koca: Vakalarda artış trendi tüm ülkeye yayılmış durumda

Artan koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerdeki artış trendinin neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumda olduğunu" söyledi.

Koca, "Her ne kadar güçlü altyapı ve fedakar çalışan sağlık personelimiz sayesinde bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur" diye konuştu.

"Tedbirlerin sıkılaştırılması vatandaşlara bağlı"

Bundan sonra alınması olası tedbirlerin pandeminin seyriyle birlikte değerlendirileceğini belirten Koca, "83 milyon vatandaşımızın hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Tedbirlere uyulması şartıyla yeni tedbirlerin devreye girebileceğini düşünmüyorum. Bu tedbirlere uyum gösterilmez, aynı hassasiyet gösterilmezse yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir" dedi.

"Virüsün dünyada da bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçtiğini" ifade eden Koca, "Bugün itibarıyla dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu. Ölüm sayısı ise 1 milyon 326 bini geçti. Hali hazırda 100 bini aşkın ağır vaka hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor" diye konuştu.

"Yıl sonuna kadar aşıya kavuşmamızı umuyorum"

Dünyaya paralel olarak Türkiye'de de 16 ayrı aşı çalışması yapıldığını belirten Sağlık Bakanı Koca, bunlardan bir tanesinin klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak insan denemelerine başladığını kaydetti. Çin ve Almanya kaynaklı aşıların Türkiye'deki faz çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Koca, "Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bize düşen, bu süreci güvenli bir şekilde atlatabilmektir" dedi.

Meral Akşener

Akşener'den sokağa çıkma kısıtlaması talebi

Diğer yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs salgınına karşı açıklanan son tedbirlerin yetersiz olduğunu söyleyerek "hiç vakit kaybetmeden 14 günlük kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesini" talep etti.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin rakamlarına göre, 14 Kasım tarihine kadar, sadece İstanbul’da, hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 9 bin 872 olduğunu" söyleyerek "Sayın Sağlık Bakanı’nın zor durumda olduğunu görüyorum. Ekonomideki her rakamla, kafalarına göre oynayıp, yanlış hikayeler yazan bu iktidarın, pandemi konusunda da benzer bir alışkanlık edindiğine şahit oluyoruz. İktidarın, milletimize akşam üstleri açıkladığı rakamlar, maalesef artık inandırıcı değil" diye konuştu.

"İBB ve Bakanlık rakamları çelişkili"

14 Kasım Cumartesi günü Sağlık Bakanlığı'nın tüm Türkiye'deki pandemi kaynaklı can kaybını 92 olarak açıkladığına dikkat çeken Akşener, "Oysa aynı gün, defin raporlarına göre, sadece İstanbul’da, salgın hastalık dolayısıyla, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 164. Yani sadece İstanbul’da, Bakanlık rakamlarının iki katı insanımızı kaybetmişiz. Yine sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, pandeminin başından bu yana, Türkiye’de toplam, 11 bin 418 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ancak yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin rakamlarına göre,14 Kasım tarihine kadar, sadece İstanbul’da, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 9872. Bu işte bir gariplik var. Çünkü şeffaflık yok, dürüstlük yok" eleştirisinde bulundu.

DW/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe