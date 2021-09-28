Koca: Vakaların dörtte biri 0-17 yaş grubunda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Okulların 3 hafta açık kalmasıyla 0-17 yaş arasındaki vaka sayısının bir kat daha arttığını belirten Koca "Ortalama aktif vakamız 400 bin civarında, 400 bin diyelim. Dörtte biri 0-17 yaş grubunda yani yüzde 25'i" dedi. "Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı ama bu vaka sayılarındaki artış, hastane yatışına yüzde 10 oranında yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı" diyen Koca "Tedirgin olunacak bir durum yok. Bu vaka artışı hastane yükünün artışına sebep olmuyor veya yoğun bakım ve entübe sayılarını değiştirmedi" dedi.

Koca "Okulları bu yıl her halükarda açık tutacağımızı söylemiştim. En son kapanan değil asla kapanmayan. Bilim Kurulu olarak Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenerek okulların açık kalmasını, sadece Milli Eğitim değil üniversiteler için de bunu düşünüyoruz" dedi.

Koca yerli aşı onayının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) mı çıkacağının sorulması üzerine "Acil kullanım onayını verecek olan zaten TİTCK. O gün geldiğinde yine onu paylaşırız. 14 günlük süreç, aşılar geldikten sonra yapılan tetkikler sonucu acil kullanım onayıydı" dedi.

Koca Turkovac'ın devreye girmesi sonrasında herkese aşı konusunda tercih hakkı sunulacağını söyledi.

'Aşı karşıtlığı' kelimesini kullanmak istemediğini söyleyen Bakan Koca, "Bu toplumun aşıyla ilgili sorunu olmadığına inanıyorum. Aşının olmaması değil en fazla hangi aşı tercih edilmeli bu konuşulabilir" diye konuştu.

"Aşıyla direkt vefat eden bir hastamızı bilmiyoruz" diyen Koca "Aşının hiçbir komplikasyonu yok demiyorum ama aşıyla ilgili doğrudan vefat eden bir hastamız olmadı" dedi.

DHA / EC, BÖ

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