Koca: Turkovac'ı güvenle tercih edin

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 452 bin 173 testten 102 bin 601’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 198 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 87 bin 562 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Covid-19’un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac'ı güvenle tercih edin.”

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 88.7 aşılama oranıyla Osmaniye birinci sırada yer alıyor. Yüzde 61.4 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor. 2. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 84.7 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 82.4 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 77.2 ile İstanbul yer alıyor.

DW,ANKA/TY,BÖ

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