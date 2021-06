Koca: Spor müsabakaları seyircili oynanabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vakalarında Delta varyantının payının arttığını söyledi. "Delta plus daha yok ama Delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı" diyen Koca, "16 ilde görülen Delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 Delta ve bunun 134'ü de İstanbul'da" diye konuştu. Koca "Ne kadar erken dönemde vatandaşımızı aşılayabilirsek o kadar Delta'nın yaygınlığını da azaltmış ve pandemiyi ülkemizden çıkartmış oluruz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "İki doz aşısı olan vatandaşımızın sayısı 15 milyonu geçti. En az bir doz aşısı olan da şu an 34 milyonu buldu. Toplamda yüzde 25 oranında çift doz aşısı olan 18 yaş üstü vatandaşımız oldu" açıklamasını yaptı.

Koca ayrıca spor müsabakalarının sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabileceğini açıkladı. Gece saat 00.00'dan sonra müzik yasağı konusunda da Koca, "Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz. Bu yasak da kalkacak" dedi.

6 haftalık süre düşürülebilir

BioNTech aşısının ikinci dozunun 6 ila 8 haftadan düşürülmesi konusunda da Koca, "Şu dönemde elimizde yeterli miktarda aşımız var. Yarın Bilim Kurulu'nda gündem konularından bir tanesi de bu olacak, yani 6 haftanın 4 haftaya çekilip çekilmeme durumu" dedi. Koca, "Rapel veya hatırlatma dozu dediğimiz 60 yaş üstü vatandaşımıza ve sağlık çalışanlarımıza bunun nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili de Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak" diye konuştu.

Koca, Covid-19 hastalığını geçirmiş olanlara aşı olmak için konulan 6 aylık sürenin kısaltılıp kısatılmamasının da Bilim Kurulu toplantısının gündem konuları arasında olduğunu söyledi.

Şehir hastanelerinin satılmasına ilişkin iddialar konusunda Bakan Koca, "Şehir hastaneleri, binaları ve arsaları devletindir. Burada yapılan bu binalar karşılığı 25 yıllığına kira ödemesi şeklindedir. Ayrıca 19'a yakın hizmetin satın alma durumudur. Kira durumu 25 yıllıktır. Hizmetlerin satın alınması ise 5 yıllığına alınır" dedi. Koca "Binaların satışı, arsaların satışı, hastanelerin devri söz konusu değildir" diye konuştu.

DW / EC, AÜ

©Deutsche Welle Türkçe