Koca: Omicron Türkiye'de de baskın varyant haline geldi

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugünkü "salgının seyri, aşı programı, yerli aşı Turkovac’ın sonuçları, test politikaları, karantina ve izolasyon kuralları gündemi" ile gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.

Toplantıdan sonra yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron'un Türkiye'de de baskın varyant haline geldiğini ifade etti. Vaka sayılarındaki artışın da hızlandığını kaydeden Koca, açıklamasında şöyle dedi:

"Omicron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden arttı. Bununla birlikte hastanelerimizde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında yaklaşık yüzde 10’luk bir artış oldu.."

"Hastaneye yatışlarda azalma"

Salgının önceki dönemlerinde vaka sayılarının az olmasına karşın daha yüksek hastane yatışlarının olduğunu ifade eden Koca, "Omicron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa benziyor. Bu durumu ümitle bekliyoruz. Bunun yanında tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Salgının ilk dönemlerine kıyasla enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor olsa da hiçbir sağlık sisteminin kapasitesi sınırsız değildir. Vaka sayılarının çok çok yüksek sayılara ulaşması hastaneye yatış oranı düşük olsa bile yüksek sayıda yatan hastaya dönüşebilir. Bu, görmek istemediğimiz en kötü senaryodur. Mevcut gidişat ise bu kötü senaryonun değil ümit veren senaryonun gerçekleşeceğine olan inancımızı kuvvetlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Türkiye'de üretilen Turkovac aşısını tanıtırken

"Turkovac'a gösterilen ilgi memnun edici"

Aşı programına Türkiye'de üretilen Turkovac'ın da eklendiğini kaydeden Bakan Koca, açıklamasında vatandaşların bu aşıya gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi Turkovac aşımızın Hacettepe Üniversitesinde yürütülen primer aşılama faz 3 sonuçları bugün çalışmayı yürüten bilim insanlarımızca açıklandı. Faz 3 aşamasında 1182 gönüllüden elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. Turkovac aşımızın karşılaştırma kolu olan Sinovac aşısından daha etkili olduğu gösterildi. Turkovac aşımızın Faz 1 aşamasında 44 gönüllü, Faz 2 aşamasında 250, Faz 2b aşamasında 222 gönüllü ve Faz 3 hatırlatma dozu çalışmasında ise 4.244 gönüllüden elde edilen güvenlik verileri ile aşımız acil kullanım onayı almıştır" dedi.

Hangi kararlar alındı?

Bakan Koca bugünkü toplantıda alınan kararları ise şöyle sıraladı:

"Bugünkü bilim kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler. Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır."

DW/TY,BK

©Deutsche Welle Türkçe