 Koca: Mutasyonlu virüs tespit edilenlerin sayısı 128′e yükseldi | TÜRKİYE | DW | 29.01.2021

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TÜRKİYE

Koca: Mutasyonlu virüs tespit edilenlerin sayısı 128'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de mutasyonlu virüs tespit edilen kişi sayısının 128'e yükseldiğini, 17 şehirde İngiltere varyantının görüldüğünü açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'nin ilk olarak duyurduğu mutasyonlu virüs vakalarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulunan Bakan Koca, "Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü" ifadelerini kullandı.

"Kalabalıktan uzak durun" uyarısı

Bakan Koca, açıklamasının devamında, "Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız" ifadelerini kullanarak mutasyonun aşı çalışmalarını etkilemediğini kaydetti.

Koca sözlerini "En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak" şeklinde sürdürdü.

Koca ilk olarak 2 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada İngiltere'den Türkiye'ye giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüsün görüldüğünü belirtmişti. Bunun üzerine İngiltere'den Türkiye'ye girişler durdurulmuştu.

DW/ SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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