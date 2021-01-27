Koca: Mutasyonlu virüs tespit edilenlerin sayısı 128'e yükseldi

Ormanlar atık sahasına dönüşüyor

Türkiye’de ormanlar, atık sahasına dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya. Ormanlarda yasal düzenlemelere göre atık tesisleri inşa edilebiliyor ve bu tesislerin sayısı giderek artıyor. Peki, bu tesislerin çevreye ne gibi etkileri oluyor?