Koca: Mayıs sonuna kadar 105 milyon aşıya erişeceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında aşı tedariğindeki son durum ve geçilmesi planlanan yerinde karar dönemiyle ilgili bilgiler verdi.

Artık normalleşmeyi önceleyen bir döneme, yerinde karar dönemine geçildiğini belirten Koca, yerinde karar dönemiyle kurallara uyum konusunda güvenlik kuvvetlerinin denetimleri artıracağını kaydetti. Koca, açılma önlemlerinin illerin risk durumuna göre alınacağı mesajını verdi.

Aşılamada yaklaşık 1,5 milyonu ikinci doz olmak üzere 8 milyon seviyesine ulaşıldığını ve aşılama planındaki ilk aşamanın sonuna yaklaştıklarını belirten Koca, "Yeterince yüksek hızda ve sistematik olarak aşı programını uygulamış olsak da nüfusa oranla daha katetmemiz gereken çok yol var… Bir tedarik ve planlama sorunumuz yok. Birinci doz aşısını olan tüm vatandaşlarımızın ikinci doz aşıları güvence altındadır" dedi.

Mayıs sonuna kadar 105 milyon doz

En geç Mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon aşıya erişimin güvencede olduğunu, bu miktara Biontech, AstraZeneca ve diğer firmalardan gelecek aşıların dahil olmadığını belirten Koca, 105 milyon dozun 52,5 milyon kişinin aşılanması anlamına geldiğini kaydetti.

Alman Biontech firmasından ilk etapta 800 bin doz alınmasının planlandığını ve Mart sonuna kadar netleşen miktarın 4,5 milyon doz olduğunu söyleyen Koca, bu miktarı 5 milyona tamamlamak için çaba sarfettiklerini ifade etti.

Rusya'nın Sputnik V aşısının toksikoloji çalışmalarına Türkiye'de başlandığını belirten Koca, çalışmaların olumlu sonuçlanması durumunda aşının Türkiye'de üretimi için hazırlık yapıldığını kaydetti. Koca, AstraZeneca ile görüşmelerin de yoğunlaştığını ve önümüzdeki 1-2 hafta içinde bir ön sözleşme imzalanabileceğini bildirdi.

Aşı tedariğinde aksaklıklar yaşanabilir

"Aşı savaşları" diye tabir edilebilecek bir dönemden geçildiğine işaret eden Koca, "Aşı tedariğinde her an aksaklık yaşanabilir ve program kesintilere uğrayabilir. Bunu yaşamamanın tek yolu kendi aşımızı üretmektir" dedi.

Yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı, Erciyes Üniversitesinin geliştirdiği aşı adayında Faz 2 çalışmalarının Nisan ayında bitmesini ve Nisan sonuna doğru Faz-3 safhasına geçilmesini öngördüklerini kaydetti.

Mutasyon uyarısı

Koca, başta Doğu Karadeniz olmak üzere bazı bölgelerde mutasyonlu virüsün etkisini göstermeye başladığına ve sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek "Mutasyonlu virüsü dikkate almak mecburiyetindeyiz" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Türkiye'de Covid-19'un İngiltere mutantı dışında bir Brezilya, 49 Güney Afrika mutasyonunun görüldüğünü bildirdi.

CHP'nin iddiasına yanıt

CHP'nin Türkiye'ye bedelsiz gönderilen bir milyon doz aşının distribütör firma tarafından Devlet Malzeme Ofisi'ne fatura edildiği ve devletten 12 milyar dolar para alındığı yönündeki iddiasına yanıt veren Koca, "Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici bir firma bir ülkeye aşıyı bedava bağışlar mı, bunun akılla izahı var mı? Vatandaşımız bunu çok iyi bilsin, biz aşıyı dünyadaki bütün ülkelerin aldığı fiyattan en ucuza alan ülkeyiz. Altını çiziyorum, hiçbir şekilde aracı firmaya zerre kadar bir kuruş ilave verilmemiştir" dedi. Koca, basın toplantısında ödemenin SinoVac firmasına yapıldığına dair şirketin yazılı açıklamasını gösterdi.

AKP kongresiyle ilgili soru

Katıldığı bir cenaze törenindeki kalabalık ortam nedeniyle eleştirilere hedef olan ve bu durumu öngöremediği için kendi adına dün özür dileyen Koca, AKP kongrelerindeki kalabalık görüntülerle ilgili yöneltilen bir soruyu ise "Kendi özel durumumu ben dün açıklamıştım toplantılarla ilgili. Genel olarak salgında bulaşın nasıl olduğunu biliyoruz. Yakın temasla birlikte daha da arttığını hep anlatır olduk. Vatandaşımız bunu biliyor. Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak kalmalarını ifade etmiştik. Bu bilgilendirmede bir değişiklik yok. Daha fazla birşey söylemem de herhalde fazla olur. Özellikle kalabalık ve kapalı ortamdan vatandaşımızın kaçınmasını hassasiyetle ifade etmek istiyorum" diye yanıtladı.

DW/BK,EC

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