Koca: Kontrollü sosyal hayata geçiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de salgınla mücadelede gelinen son noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısını ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Koca, Türkiye'de koronavirüs mücadelesinden olumlu sonuç alındığını vurguladı. Koca, "Tanı ve tedavideki başarı, salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır" diye konuştu. Özgürleşirken tedbirin elden bırakılmamasının da önemine dikkat çeken Bakan, "Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük. Bugüne dek her ne kadar 'normale dönüş' ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz. Yeni hayatın normallerini oluşturuyoruz" ifadesini kullandı.

"Mücadelemiz için fikir verecek bu isim 'kontrollü sosyal hayat'tır" diyen Koca, bu dönemde maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasının önemine dikkat çekti. Kimsenin dışarıya maskesiz çıkmasını uygun görmediklerini belirten Sağlık Bakanı, şu ana kadar dağıtılan maske sayısının 160 milyonu bulduğunu söyledi. Bakan, 65 yaş üzerine getirilen serbest zaman diliminde kullanıma yönelik maske dağıtımının devamından yana olduklarını belirterek, konuya ilişkin açıklamanın "önümüzdeki haftalar için de karar alındığında" yapılacağını belirtti.

"Her meslek grubu için rehber hazırlanacak"

Açılacak işletmeler konusunda da Bilim Kurulu'nun her meslek grubuna özel rehberler hazırladığını belirten Bakan, bu rehberlerin işletmelerin ve bu işletmelere giden müşterilerin uyması gereken kuralları içereceğini söyledi.

AVM içindeki restoran, kafe ve lokantaların kapalı kalacağını belirten Koca, "Eskisi gibi herkes AVM'ye gidiyor olmayacak" diye konuştu. Koca, AVM'lerde yer alan işletmelere yönelik de rehberler hazırlanacağını, bu rehberlerde faaliyet saatleri ve içeriye girebilecek maksimum kişi sayısına ilişkin yeni kuralların yer alacağını kaydetti.

"Liglerin başlatılması federasyonun kendi kararıdır"

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin yeniden başlayacağı yönündeki açıklamasına ilişkin "bu kararla ilgili Bilim Kurulu'nda bir görüşme olmadığı" yönünde yanıt verdi. "Futbol hassas bir konu, geniş kitleleri ilgilendiren bir alan" diyen Koca, daha önce de ligin akıbetine ilişkin kararın ve sorumluğun federasyonun kendisine ait olduğunu vurguladıklarını belirtti. "Federasyon özgür iradesiyle karar verdi" diyen Koca, "Bakanlık ya da Bilim Kurulu olarak bu konuda öneri, yaklaşım ve katkıda bulunmak istemediklerinin" bir kez daha altını çizdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte hayatını kaybeden 64 kişiyle birlikte koronavirüsten meydana gelen can kaybının 3 bin 584 olduğunu açıkladı.

DW / SÖ, HT

©️ Deutsche Welle Türkçe