Koca: İlk defa yoğun bakıma giren hasta sayısal olarak eksiye düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üniversite rektörleri, dekanları ve hastane başhekimleri ile video konferansla yaptığı toplantının ardından twitter hesabından güncel gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Son 10 gündür yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta ve entübe edilen hastadaki artış hızının düşme eğiliminde olduğunu söyleyen Koca, "Bugün (11 Nisan) ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiye düştü. Yani yüzde 3- 3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı'nın verdiği bilgiye göre Türkiye'de dün 95 kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdi. Böylece vefat edenlerin toplam sayısı bin 101'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 52 bin 167 olarak açıklandı.

İstanbul Valiliği'nden yeni önlemler

İstanbul Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler aldığını açıkladı. Alınan tedbirler kapsamında belirtilen, önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Maskesiz yolcuya ceza kesilebilecek

İstanbul Valiliği tedbirlerin 13 Nisan 2020 Pazartesi saat 05.00'ten itibaren uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Yazılı açıklamayla duyurulan önlemler kapsamında Metro, Metrobüs, Marmaray, Tramvay, İETT, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs A.Ş. vb. dahil toplu taşıma araçlarında bütün sürücü ve yolcuların maske kullanmaları zorunlu olduğu belirtildi. Maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmayacağı, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanacağı açıklandı.

Açıklamada, toplu taşıma araçlarına sosyal mesafenin korunması için koltuk sayısının yüzde 50'sinden fazla oturan yolcu alınmayacağı, ayaktaki yolcu sayısının, oturan yolcuların yarısını geçmeyecek şekilde sınırlandırılacağı, araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafının boş bırakılarak, yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanacağı belirtildi.

Ayrıca bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sıvı el dezenfektanı bulundurulmasının zorunlu hale getirildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma gecesi yayımlanan genelge ile Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Kararın ikinci gününde birçok kentin sokak ve caddeleri dün olduğu gibi boş kaldı. 48 saatlik sokağa çıkma yasağı, bugün saat 24.00'te sona erecek

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DHA / HT,EC

©Deutsche Welle Türkçe