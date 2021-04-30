Koca: Haziran sonu 40 yaş üstünü aşılamak istiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Trakya Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özellikle Haziran ayı sonu itibariyle 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılamak istiyoruz. Bunda kararlıyız. Ayrıca yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı, gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz" dedi.

Sözleşmesi yapılan toplam 240 milyon aşıdan bahsettiğine dikkat çeken Koca, "Yani 100 milyonu dozu Sinovac ki bunun belirlenen adedi sözleşmede belirlenen tarihte gelmediğini söylemiştim ama önümüzdeki günlerde olumlu bir takım gelişmelerle bu sevkiyatın yeniden bu ay için başlayabileceğini tahmin ediyoruz ve bu konuda yoğun bir çaba içerisindeyiz" diye sözlerini sürdürdü.

Rus menşeli Sputnik V aşısıyla ilgili 50 milyon dozun 6 ay boyunca teslim edilmek üzere anlaşma yapıldığını kaydeden Koca "Ayrıca Biontech ile ilgili toplam 90 milyon doz şeklinde sözleşme yapıldı. Haziran ayında 30 milyon doz geleceği şeklinde netliğe kavuşan bir miktarı söyleyebilirim. Dolayısıyla önümüzdeki 3 veya 4 ay içerisinde, yani yaz dönemi dahil olmak üzere 18 yaş üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında bir gayret ve çaba içerisindeyiz ve bu noktada da kararlıyız" şeklinde konuştu.

Sputnik V'nin ilk sevkiyatı Mayıs ayında

Bakan Koca, "Sputnik V aşısının sevkiyat takviminin nasıl olacağı" yönündeki soruya ise "Altı ay içerisinde 50 milyon doz aşının gelmesi şeklinde takvim. Ama bu takvimin bu 6 aylık zaman diliminde hangi ay ne kadar miktarın gelebileceği ile ilgili önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde netleşmiş olacak. İlk sevkiyatın Mayıs ayında olmasını bekliyoruz. 1-2 hafta içerisinde bu netleşmiş olur. Geldikten sonra da bütün aşılarda olduğu gibi güvenlik testleri yapıldıktan sonra hızla başlamış olur" karşılığını verdi.

Koca, yerli aşı çalışmalarına ilişkin olarak da "Bakanlığımızın desteklediği Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen Faz 2 aşaması biten aşının gönüllülere yapılan kısmı bitti. Şu an değerlendirmeleri yapılıyor. Faz 3 aşamasına 1-2 hafta içerisinde geçilmiş olacak. Eğer bizim planladığımız şekliyle, başarılı şekilde süreç devam ederse Eylül ayında bu aşının kullanıma geçebileceğini söylemek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Öngörülebilir planlar bayram sonrası

Kısıtlamalarla birlikte vaka sayılarında önemli bir düşüş yaşandığını ve sıkılaştırılmış kısıtlamalarla birlikte vaka sayılarındaki düşüş hızının daha da artacağının öngörüldüğünü ifade eden Bakan Koca, "Kısıtlamalara uyum iyi seviyede başladı. Böyle devam etmesi halinde bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz" dedi.

DHA/HS,EC

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