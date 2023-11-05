Gazze'deki acil hastaların Türkiye'ye tranfesi planlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca X platformu hesabından yaptığı açıklamada, Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile Gazze'deki durumu görüştüğünü belirtti. Görüşmede birçok önemli konuda mutabık kaldıklarını ifade eden Koca, "Faaliyetlerine son vermek zorunda kalan Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nde tedavi görmekte olan kanser hastaları başta olmak üzere daha önce tarafımıza bildirilen ve acil tedaviye ihtiyacı olan 1.000'e yakın hasta ve yaralının, Refah sınır kapısı üzerinden Mısır'a getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Ardından, kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesi ile ülkemize transfer edilmesi planlanmakta" dedi.

"İki geminin Mısır limanlarına girişine izin verildi"

Görüşmede Gazzeli yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye'nin Mısır'a göndermek istediği Sahra Hastaneleri ile ambulansların sevkiyatı için her an harekete geçecek şekilde bekletilen iki gemiye Mısır limanlarına giriş izni verildiğini belirten Koca şöyle devam etti:

"Sayın Bakan ile Gazzeli kardeşlerimizin tedavileri amacıyla oluşturmuş olduğumuz bu yakın ve insani değeri unutulmayacak iş birliğinin Mısır ile ülkemiz arasındaki sağlık alanında var olan işbirliğine de ivme kazandıracağına olan inancımızı artırmıştır. Gazze'deki hastalara ve yaralılara şifa olabilmekse insanlık adına büyük bir bahtiyarlıktır."

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DW / HT,ET

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