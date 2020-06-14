 Koca: Daima tetikte olmalıyız | TÜRKİYE | DW | 17.06.2020

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TÜRKİYE

Koca: Daima tetikte olmalıyız

Sağlık Bakanı Koca, dünya çapında Kovid-19'a karşı henüz etkili bir ilaç bulunamadığı için daima tetikte olunması gerektiğini ancak önümüzdeki dönemde genel bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmediklerini belirtti.

Fahrettin Koca

Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin toplam vaka sayısında dünyada 51'inci, ölüm oranlarında ise 47'nci sırada yer aldığını bildirdi. Şu ana dek dünyanın hiçbir yerinde Kovid-19'a karşı doğrudan etkili bir ilaç bulunamadığını vurgulayan Koca, "Bu gerçek, daima tetikte olmamızı, seyri hassasiyetle incelemeyi ve acil müdahaleyi gerektiriyor" dedi.

Türkiye'de son günlerde vaka ve yoğun bakıma alınan hasta sayılarındaki dalgalanmaların sürpriz olmadığını belirten Bakan Koca, "Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmedi" ifadesini kullandı.

Ölümlerde Gümüşhane birinci, Kilis sonuncu sırada

Koca ayrıca vaka sayısına oranla ölümlerin en çok olduğu ilin yüzde 12,4 ile Gümüşhane, en düşük olduğu kentin de yüzde 0,33'le Kilis olduğunu aktardı.

Günlük koronavirüs verilerini de kamuoyu ile paylaşan Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan 52 bin 901 testten bin 429'unun pozitif çıktığını, son 24 saatte vefat eden 19 kişi ile toplam vefat sayısının da 4 bin 861'e yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yayınladığı güncel rakamlarla ilgili olarak da, "Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız"  ifadesini kullandı.

DHA / ET,BK

©️Deutsche Welle Türkçe

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