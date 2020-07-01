Koca: Anadolu'da birinci dalga devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca video konferans yoluyla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Koca, "13 ilimizde en yüksek vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor" dedi.

"Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa en yüksek vaka sayılarını yeni görüyor" diyen Koca "Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Koca yeni vaka sayılarının 1000 seviyesinde olduğunu söyledi.

Son 3 gün en az vaka görülen iller Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik oldu. En çok vakanın görüldüğü iller ise İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa.

Bazı illerde hastalığın pik seviyesine ulaştığını belirten Koca, hastalığın şu an tırmanışta olduğu ülkelerin ise sonbahar için karamsar olduğuna işaret etti ve "Bunu bizim de hesaba katmamız kaçınılmazdır" uyarısında bulundu.

Çok sayıda vakanın kaynağı düğünler

Nişan törenleri, taziyeler, alışveriş merkezleri asker uğurlamaları gibi kalabalıklarda virüsün yayılma tehlikesini dile getiren Koca, asker uğurlamaları sırasında uğurlayan ve uğurlananların risk almaması gerektiğini vurgulayarak 8 ilde asker uğurlamalarının yasaklandığını söyledi.

Filyasyon çalışmalarında ise çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördüklerini de sözlerine ekleyen Koca, Sağlık Bakanlığının özellikle risklere karşı birçok bakanlıkla iş birliği içerisinde olduğunu da vurguladı.

Halkı maske takmaları, el hijyenine ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyaran Koca, "COVID-19'la mücadele, birlikte mücadele verilmesi gereken mücadeledir. Kendini düşünen toplumu da düşünendir. Son 1 hafta içinde 81 ilimizde kurallara uymadığı için 18 bin kişiye para cezası kesilmek zorunda kalınmıştır" dedi.

Koca, Kurban Bayramı’na doğru illerdeki vaka sayısına göre il bazında bazı kısıtlamalara gidilebileceğini söyledi.

Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 208 bin 938, koronavirüsten can kaybı ise 5 bin 282. Son 24 saat içinde 1041 yeni vaka kaydedilirken koronavirüsten can kaybı ise 22 olarak kayıtlara geçti.

DW / EC, HS

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