Koca: Aşı tercihe bırakılamayacak kadar önemli

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirlediklerini söyleyerek, "Tüm okullarımız zamanında açılacak” dedi.

Salgın nedeniyle çocukların 1,5 yıldır yüz yüze ve uygulamalı eğitimlerden uzak kaldıklarını hatırlatan Koca, "Ancak bu günler geride kaldı. Artık aşı var” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nda belirlenen kuralları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ile istişare ettikten sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını açıklarken, uygulanacak tedbirlerle ilgili de dikkat çekici ipuçları verdi.

"Aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli”

Koca, aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmaması için gerekli gördükleri tedbirleri hayata geçirmenin kendileri için "çok önemli bir iş” olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu. Oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir.”

Velilere "ya aşı olun ya da düzenli test yaptırın” yükümlülüğü

Öğrenci velilerinin de aşılarını tamamlamak durumunda kalacaklarını ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklarını belirten Koca, ”Tekrar ifade etmek istiyorum. Yüz yüze eğitim olmazsa olmazımızdır. Çünkü artık aşı var. Aşı, iş ve eğitim hayatı için artık bir teşvik ve tercih değil, toplumsal bir ödevdir” dedi.

"Hiçbir adımı atmaktan çekinmeyeceğiz”

Henüz toplumsal bağışıklığın sağlanmadığının altını çizen Koca, en az iki doz aşı olunmadan bağışıklığın elde edilmediğine dikkat çekerek, "Okullarımız açılmadan toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmalıyız. Bunun için ise vakit kaybetmeden aşımızı olmalıyız. Kaybedecek bir günümüz, yok sayabileceğimiz bir öğrencimiz dahi olamaz. Eğitimin devamı, geleceğimizin teminatı ve en büyük önceliğimizdir. Çarkların dönmesi, öğrencilerin geleceğe hazırlanması için hiçbir adımı atmaktan çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim. Devir değişti. Artık aşı var” dedi.

Can kaybı ve vakalar artıyor

Bu arada Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriler koronavirüs vaka ve ölümlerinin arttığını ortaya koyuyor. Bugün açıklanan Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre son 24 saatte 128 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi. Açıklanan resmi verilere göre iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 363.

DW/ DA, BK

©️ Deutsche Welle Türkçe