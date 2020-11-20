Koca: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ağır hasta sayısının dört ay içinde sekiz kat arttığını belirterek, evde kalma çağrısını tekrarladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. EN İYİ TEDBİR EVİMİZDİR. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın."

Sağlık Bakanlığının 20 Kasım'da açıkladığı verilere göre, Türkiye'de Covid-19'a yakalanan ağır hasta sayısı 3 bin 990 olarak belirtilmişti. Bakanlık, son bir gün içinde kaydedilen hasta sayısını da 5 bin 103 olarak açıklamıştı. Bir gün içinde yaşamını yitirenlerin sayısı ise salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye yükselerek, 141 olarak kaydedilmişti.

Sağlık Bakanlığı ağır hasta sayılarını 29 Temmuz'da açıklamaya başlamıştı. Bu tarihte ise ağır hasta sayısı 542, hasta sayısı ise 942 olarak kaydedilmişti.

Sağlık Bakanlığı vaka bilgilerini ise paylaşmıyor.

DW/JD,ETO

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