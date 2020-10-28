 Koca: Ağır hasta sayımız artıyor | TÜRKİYE | DW | 02.11.2020

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TÜRKİYE

Koca: Ağır hasta sayımız artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte yapılan 139 bin 103 testten 2 bin 302 koronavirüs hastası tespit edildiğini açıkladı. Virüs nedeniyle 76 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre, son 24 saatte yapılan 139 bin 103 testten 2 bin 302 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 76 kişi hayatını kaybederken, bin 521 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 14 milyon 264 bin 260, toplam hasta sayısı 379 bin 775, toplam vefat sayısı 10 bin 402, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 341, toplam iyileşen hasta sayısı 327 bin 7 oldu.

Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4.7, yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32.9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99.7 olarak belirlendi.

Bakan Koca  güncel verilere ilişkin,  "Bugün tespit edilen 2 bin 302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2 bin 341'e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakarlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

DHA,DW/TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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