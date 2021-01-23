 Koca: 6,5 milyon doz aşı pazartesi sabahı Türkiye’de | TÜRKİYE | DW | 24.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Koca: 6,5 milyon doz aşı pazartesi sabahı Türkiye’de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6.5 milyon doz aşının daha pazartesi sabahı Türkiye'de olacağını açıkladı. Bakanlık verilerine göre şu ana dek 1 milyon 240 bin kişiye aşı yapıldı.

default

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2'nci sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" dedi.

Koca daha önce yaptığı bir açıklamada Türkiye’de şimdiye kadar 1 milyon 200 binden fazla kişinin aşı olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Bilgilendirme Platformu sayfasında aşı yapılan kişi sayısı 1 milyon 239 bin 143 olarak belirtildi.

Türkiye'de aşılama

Türkiye, Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısına 13 Ocak'ta acil kullanım onayı vermişti. Aynı gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı olurken, 14 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı olmasının ardından sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlanmıştı.

Koronavirüs aşısı Covid-19 aşısı uygulanacak gruplar sıralamasına göre ilk olarak sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerindekiler ile 90 yaş üzerindeki kişilere yapıldı. Covid-19 aşısı sonrasında 85 yaş üzerindekiler ile eczane çalışanlarına da uygulanmaya başlandı.

Türkiye'nin Çinli Sinovac'tan sipariş ettiği aşıların 3 milyon dozu 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşmıştı. Bakan Koca, aralık ayı başında yaptığı açıklamada ise Türkiye'ye 50 milyon doz aşının temini için sözleşme imzalandığını belirtmişti.

DW / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Rusya: Sputnik V aşısı Türkiye'de de üretilecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Sputnik V aşısının üretimi için Türkiye'deki bir şirket ile sözleşme imzalandığını açıkladı.  

Türkiye'de 1 milyondan fazla kişi aşılandı

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de bir hafta içinde 1 milyondan fazla kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Sağlık çalışanlarının ardından 90 yaş üzerindekileri aşılama çalışmaları devam ediyor.  

Sinovac: Aşının ikinci dozunu geç almak etkiyi artırabilir

Sinovac, Türkiye'nin de sipariş ettiği koronavirüs aşısının ikinci dozunu üç hafta sonra alan kişilerde aşının yüzde 70 civarında koruma sağlandığını tespit ettiklerini açıkladı.  

Benzer içerik

DNA Profil und Menschen

Korona mutasyonu: İyileşen ve aşılananlar yeniden hastalanabilir mi? 23.01.2021

Birbiri ardına ortaya çıkan koranavirüs mutasyonları, salgın endişesini daha da artıyor. Enfeksiyon geçirip iyileşmiş ya da aşı olmuş kişilere de mutasyon nedeniyle yeniden virüs bulaşması mümkün.

Türkei Ankara | Coronavirus | Impfung Recep Tayyip Erdogan; Präsident

Türkiye'de 1 milyondan fazla kişi aşılandı 20.01.2021

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de bir hafta içinde 1 milyondan fazla kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Sağlık çalışanlarının ardından 90 yaş üzerindekileri aşılama çalışmaları devam ediyor.

Brasilien Coronavirus Impfung

Sinovac: Aşının ikinci dozunu geç almak etkiyi artırabilir 18.01.2021

Sinovac, Türkiye'nin de sipariş ettiği koronavirüs aşısının ikinci dozunu üç hafta sonra alan kişilerde aşının yüzde 70 civarında koruma sağlandığını tespit ettiklerini açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

"28 yıl oldu, babam yok ve hiçbir şey çözülmüyor"

Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin öncü ismi Uğur Mumcu, bombalı bir suikastte hayatını kaybedeli 28 yıl oldu. Suikastle bağlantılı herkesin mahkemede aklandığından yakınan Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars, babasına duyduğu özlemi "Çok büyük yokluk" diye anlatıyor.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  