Koca: 6,5 milyon doz aşı pazartesi sabahı Türkiye’de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2'nci sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" dedi.

Koca daha önce yaptığı bir açıklamada Türkiye’de şimdiye kadar 1 milyon 200 binden fazla kişinin aşı olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Bilgilendirme Platformu sayfasında aşı yapılan kişi sayısı 1 milyon 239 bin 143 olarak belirtildi.

Türkiye'de aşılama

Türkiye, Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısına 13 Ocak'ta acil kullanım onayı vermişti. Aynı gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı olurken, 14 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı olmasının ardından sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlanmıştı.

Koronavirüs aşısı Covid-19 aşısı uygulanacak gruplar sıralamasına göre ilk olarak sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerindekiler ile 90 yaş üzerindeki kişilere yapıldı. Covid-19 aşısı sonrasında 85 yaş üzerindekiler ile eczane çalışanlarına da uygulanmaya başlandı.

Türkiye'nin Çinli Sinovac'tan sipariş ettiği aşıların 3 milyon dozu 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşmıştı. Bakan Koca, aralık ayı başında yaptığı açıklamada ise Türkiye'ye 50 milyon doz aşının temini için sözleşme imzalandığını belirtmişti.

DW / SSB,ET

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