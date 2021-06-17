Koca: Çarşamba günü aşılamada dünya rekoru kırdık

Türkiye'de aşı tedarikinin hızlanmasıyla birlikte yeni yaş ve meslek grubu için aşı randevu sisteminin aktif hale getirilmesiyle son günlerde rekor düzeyde aşı yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'den yaptığı açıklamada Çarşamba günü Türkiye'nin her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştığını açıkladı. Koca, "47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, bugün de 1 milyonuncu aşının Balıkesir Altı Eylül 14 No'lu Aile Hekimliği Birimi ekibi tarafından yapıldığını açıkladı. Koca, "Bu kez aşıyı yapan, sorumlu hekim arkadaşımız Süheyla Camcı Diri idi. Aşı kampanyamızda doktorlarımız da kolları sıvamış durumda. Sağ olun" ifadelerini kullandı.

İllere göre insidans oranları

Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarını açıkladı. Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir'deki vaka sayılarının düştüğü görüldü. Kars, Bolu, Gümüşhane ise en çok vakanın görüldüğü iller oldu.

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bir önceki haftanın verilerine kıyasla düşüş yaşandı.

100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı; İstanbul'da 63,93'ten 55,20'ye, Ankara'da 99,50'den 94,87'ye, İzmir'de 41,23'ten 32,04'e düştü.

Kars, Bolu, Gümüşhane en çok vakanın görüldüğü iller

Haritadaki verilere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen 129,51 ile Kars, 107,05 ile Bolu, 98,80 ile Gümüşhane en çok vaka görülen iller olurken, 5,97 ile Hatay, 7,66 ile Osmaniye, 7,70 ile Adana en az vakanın görüldüğü iller oldu.

ANKA,DHA/HS,JD

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