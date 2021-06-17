 Koca: Çarşamba günü aşılamada dünya rekoru kırdık | Türkiye | DW | 17.06.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Türkiye

Koca: Çarşamba günü aşılamada dünya rekoru kırdık

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Balıkesir'de bugün 1 milyonuncu Covid-19 aşısının yapıldığını belirterek Türkiye'de Çarşamba günü ise dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştıklarını duyurdu.

Gesundheitsminister Fahrettin Koca zum Umgang mit dem Corona-Virus

Türkiye'de aşı tedarikinin hızlanmasıyla birlikte yeni yaş ve meslek grubu için aşı randevu sisteminin aktif hale getirilmesiyle son günlerde rekor düzeyde aşı yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'den yaptığı açıklamada Çarşamba günü Türkiye'nin her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştığını açıkladı. Koca, "47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, bugün de 1 milyonuncu aşının Balıkesir Altı Eylül 14 No'lu Aile Hekimliği Birimi ekibi tarafından yapıldığını açıkladı. Koca, "Bu kez aşıyı yapan, sorumlu hekim arkadaşımız Süheyla Camcı Diri idi. Aşı kampanyamızda doktorlarımız da kolları sıvamış durumda. Sağ olun" ifadelerini kullandı.

İllere göre insidans oranları

Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarını açıkladı. Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir'deki vaka sayılarının düştüğü görüldü. Kars, Bolu, Gümüşhane ise en çok vakanın görüldüğü iller oldu.

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bir önceki haftanın verilerine kıyasla düşüş yaşandı.

Video izle 01:14

Koronaya karşı aşı olmak neden önemli?

100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı; İstanbul'da 63,93'ten 55,20'ye, Ankara'da 99,50'den 94,87'ye, İzmir'de 41,23'ten 32,04'e düştü.

Kars, Bolu, Gümüşhane en çok vakanın görüldüğü iller

Haritadaki verilere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen 129,51 ile Kars, 107,05 ile Bolu, 98,80 ile Gümüşhane en çok vaka görülen iller olurken, 5,97 ile  Hatay, 7,66 ile Osmaniye, 7,70 ile Adana en az vakanın görüldüğü iller oldu.

ANKA,DHA/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Çocuk aşısına talep artıyor ama doktorlar temkinli

BioNTech aşısı 12-15 yaş arasındaki çocuklara da uygulanabiliyor. Bu nedenle söz konusu yaş grubundakilerde aşıya talep artıyor. Ancak Almanya'da sadece daha önce hastalık geçirmiş çocuk ve ergenler aşılanıyor.  

Araştırma: Birçok ülkede sığınmacıların aşıya erişimi yok

İnsani yardım kuruluşu World Vision'ın açıkladığı rapora göre sığınmacıların birçok ülkede aşıya erişimi yok. Sekiz ülkede yapılan araştırmaya katılan sığınmacıların yarısı aşı hakkına sahip olduğunu bile bilmiyor.  

"Gün içinde randevu, gün içinde aşı" uygulaması başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "gün içinde randevu, gün içinde aşı" uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Koca vatandaşlara, "Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" çağrısı yaptı.  

BioNTech'te ikinci doz sonrası yan etki neden daha fazla?

BioNTech aşısı yaptıranların önemli bir kısmı ikinci doz aşıdan sonra daha fazla yan etki hissetmekten yakınıyor. ABD'de yapılan bir araştırmada da bu belgelendi. Peki bunun nedeni ne?  