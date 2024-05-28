Kobani olayları nedeniyle 5 eski HDP'li siyasetçiye dava

Aralarında Serpil Kemalbay ve Hüda Kaya'nın da bulunduğu beş eski HDP'li hakkında Kobani olayları sebebiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ile tutuklu eski milletvekili Hüda Kaya ile Gara Paylan, Pero Dundar ve Fatma Kurtulan hakkında 6-8 Ekim Kobani olayları nedeniyle iddianame düzenledi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mayıs’ta görülen Kobani davasındaarasında Selahattin Demirtaş’ın bulunduğu 108 sanık hakkında süren Kobani davasında son kararını açıklamıştı. 36 sanıkla ilgili kararın açıklandığı davada Demirtaş 42 yıl, Figen Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu kararın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Kobani olaylarına ilişkin ek iddianame geldi.

Garo Paylan Fotoğraf: picture-alliance/abaca/Depo photos

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 22 Mayıs tarihli iddianamesinde HDP'li siyasetçiler Serpil Kemalbay ile Hüda Kaya, Gara Paylan, Pero Dundar ve Fatma Kurtulan sanık olarak yer aldı.

Kobani olaylarından sorumlu tutuldular

Beş siyasetçi, Kobani olayları sırasında hayatını kaybeden Yasin Börü'nün arasında bulunduğu 37 kişinin ölümünden sorumlu tutuldu. İddianamede, 2 bin 674 kişi ve kurum "mağdur/müşteki" olarak yer aldı. Soruşturma kapsamında Kemalbay, Paylan, Dundar ve Kurtulan hakkında yokluklarında tutukluma kararı bulunurken Hüda Kaya ise soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. İddianamede, davanın ana Kobani davasıyla birleştirilmesi istendi.

İddianamede, HDP'li beş siyasetçi "PKK'nın siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet göstermekle" suçlandı. Bu isimlerin 2014 HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olması nedeniyle diğer 108 sanıkla 6-8 Ekim olaylarının başlatılıp gerçekleştirilmesine yönelik olarak baştan beri fikir ve eylem birliği içinde oldukları, aynı kasıt ve iradeyi taşıdıkları, HDP Genel Merkezi tarafından yapılan eylem çağrıları sonucunda işlenen suçlardan sorumlu olması gerektiği öne sürüldü.

Beş eski HDP'li siyasetçi, 37 kişiyi öldürmek ve devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak iddiasıyla 38 kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan da 19 bin 680'er yıl hapis istemiyle yargılanacak.

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