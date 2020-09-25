 Kobani eylemleri nedeniyle 17 HDP′li hakkında tutuklama kararı | TÜRKİYE | DW | 02.10.2020

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TÜRKİYE

Kobani eylemleri nedeniyle 17 HDP'li hakkında tutuklama kararı

Altı yıl önceki Kobani protestoları nedeniyle gözaltına alınan ve aralarında Ayhan Bilgen'in de bulunduğu 20 HDP'liden 17 hakkında tutuklama kararı çıktı.

Türkei Fotoreportage Justiz (DW/U. Danisman)

25 Ağustos'ta Ankara merkezli yedi ilde düzenlenen Kobani operasyonları çerçevesinde gözaltına alınan ve dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılan 20 HDP'li tutuklanmaları talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkemedeki sorgularının ardından da Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 17 HDP'li için tutuklama kararı çıktı. Tutuklananlar arasında ars Belediyesi Başkanlığından istifa eden Ayhan Bilgen ile HDP eski MYK üyeleri Can Memiş ve Cihan Erdal da bulunuyor.

Tutuklanan kişilere "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" ve "terör örgütü üyeliği" suçlamaları yöneltiliyor. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014 tarihli Kobani olaylarıyla ilgili başlattığı soruşturma çerçevesinde 25 Ağustos'ta Kobani olaylarıyla ilgili Ankara merkezli yedi ilde düzenlenen operasyonlarda 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu.

Ayhan Bilgen

Ayhan Bilgen

Savcılık, "6-7-8 Ekim 2014 tarihlerinde meydana gelen 'Kobani olayları' olarak adlandırılan eylemlerin terör amaçlı olduğunu" ileri sürüyor. Olaylardan altı yıl sonra savcılığın harekete geçmesi ise tartışmalara neden olmuştu.

"Siyasi intikam"

Bilgen'in belediye başkanlığından istifasının ardından dün Kars'ta HDP'lilere yönelik yeni operasyon düzenlendi. PKK/KCK'ya yönelik düzenlendiği açıklanan Kars merkezli operasyonda Kars'ta HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişinin gözaltına alındığı, Kars Belediye Eş Başkanı Şevin Alaca'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da operasyonları "siyasi intikam" olarak nitelendirdi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da dün operasyonla ilgili olarak "Bu saldırının iki boyutu vardır. Biri bütün Türkiye'ye, Türkiye'de demokrasi talebine ve muhalafet güçlerine yönelik boyuttur. Bize yapılan operasyon herşeyden önce Türkiye'de demokrasi mücadelesine, demokrasi güçlerine ve toplumsal muhalefete bir saldırıdır. Bunun için bu operasyona siyasi darbe adını veriyoruz" açıklamasını yaptı.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar

Pervin Buldan ve Mithat Sancar

Bilgen gözaltına alınması sonrasında Kars belediye başkanlığından istifa ettiğini duyurmuştu. "Türkiye'de demokrasicilik oynama yaşını geçtiğini" belirterek açıklamasına başlayan Bilgen, keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermeyeceğini ifade etmişti. Bilgen açıklamasında belediye meclisinde beş partinin uzlaşarak yeni bir yönetim oluşturabileceğini de vurgulamıştı.

DW / SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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