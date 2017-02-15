Kimya tesisinde patlama: 1 kişi öldü, 4 kişi kayıp

Almanya'nın Leverkusen kentinde bulunan Currenta şirketine bağlı kimya tesisinde büyük bir patlama yaşandı. Currenta'dan yapılan açıklamada, patlama sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin ise hâlâ kayıp olduğu belirtildi. İkisi ağır olmak üzere toplam 16 kişinin ise patlama sonucu yaralandığını bildirdi.

Şirket yöneticisi Lars Friedrich, sosyal medya hesabından "Çalışma arkadaşlarımızdan birinin trajik ölümüyle derinden sarsıldık" paylaşımında bulundu. Friedrich, patlamanın ardından düzenlenen basın toplantısında ise kayıp olanları "canlı bir şekilde kurtarmayı umut" ettiklerini dile getirdi. Friedrich, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Bayer bünyesindeki Currenta şirketi kimya tesisinin atık merkezinde bulunan yakıt deposunda saat 09.40'ta meydana gelen patlama sonucu çıkan yangının ise söndürüldüğünü bildirdi. Söz konusu patlamaya neyin neden olduğu henüz bilinmiyor.

Polis patlamanın olduğu bölgeyi acil durum araçları ile kapatırken, patlama ve yangın sonucu yayılan havaya yayılan duman nedeniyle NINA adlı akıllı telefon uygulamasıyla vatandaşlara "aşırı tehlike" uyarısı yapıldı. Bölge sakinlerinden evlerini terk etmemeleri, pencere ve kapılarını kapalı tutmaları, acil durum numaralarını olabildiğince meşgul etmemeleri istendi.

Kimya tesisinin yöneticisi Friedrich, yangın sonucu zehirli gazın çıkıp çıkmadığının bilinmediğini, analizlerin henüz sonuçlanmadığını belirterek, uyarı durumun devam ettiğini ifade etti.

Patlamanın yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Hespertal'daki sismograflar tarafında da kaydedildiği belirtildi. Patlama nedeniyle, 1 numaralı otoyolun Leverkusen'dan geçen bölümü ise saatlerce trafiğe kapatıldı.

dpa, AFP, rtr/BDN, EC, BK, JD

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