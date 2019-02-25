 Kim Jong Un Hanoi′ye vardı | DÜNYA | DW | 26.02.2019

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DÜNYA

Kim Jong Un Hanoi'ye vardı

ABD Başkanı ile zirve buluşması için trenle yola çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Vietnam başkentine vardı. Trump, Kim Jong Un'dan nükleer silahsızlanma konusunda "bilgece" karar vermesini beklediğini duyurdu.

Vietnam, Dong Dang: Staatsbesuch Kim Jong Un (Reuters/N. Sang)

ABD Başkanı Donald Trump ile buluşacak olan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye vardı. Vietnam’a trenle giden Kim Dong Dang sınır kapısında törenle karşılandı ve yolculuğuna karayolundan devam etti. Kim’in tren yolculuğu 60 saatten fazla sürdü.

Kim Jong Un 1964 yılından bu yana ülkesi gibi komünistlerin tek parti rejimiyle yönetilen Vietnam’ı ziyaret eden ilk Kuzey Kore Devlet Başkanı oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump Hanoi’ye hareketinden önce yaptığı Twitter paylaşımında "çok verimli bir zirve beklediğini” duyurdu. Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındıktan sonra kısa zamanda ekonomik güç haline geleceğini yazan Trump, nükleer silahlar kaldırılmadığı takdirde ise her şeyin eskisi gibi kalacağını belirtti. Trump, Kim Jong Un'un "bilgece karar alacağına güvendiğini” de yazdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "somut, kalıcı, barışçı, noksansız ve denetlenebilir nükleer silahsızlanma önlemleri üzerinde anlaşmaya varılması” umudunda olduğunu söyledi.

Vietnam im Vorfeld Treffen Donald Trump und Kim Jong Un in Hanoi (picture-alliance/dpa/Kyodo)

Hanoi, Donald Trump-Kim Jong Un zirvesine hazırlanıyor.

Somut anlaşmaya varılması beklenmiyor

Kim ile Trump arasındaki zirvenin iki gün sürmesi planlanıyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada liderlerin Çarşamba akşam yemeğinde buluşacakları ve görüşmelerin Perşembe günü yapılacağı belirtildi.

2018 yılının Haziran ayında Singapur’da yapılan iki lider arasındaki ilk buluşmada Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması kararlaştırılmış, ancak bunun ne anlama geldiği ve nükleer silahsızlanma hedefine nasıl ulaşılacağı hakkında bilgi verilmemişti.

Ayrıntıların açıklık kazanmadığını kaydeden gözlemcilerce bu buluşmadan da somut bir yol haritası çıkmasının beklenmediği belirtiliyor. ABD Kuzey Kore’den nükleer silahları sıfırlamasını talep ediyor. Kuzey Kore ise karşılığında nükleer ve füze geliştirme çalışmaları nedeniyle uygulanmakta olan yaptırımların kaldırılmasını ve Amerikan askerlerinin Güney Kore'den çekilmesini istiyor.

DW, afp/AG,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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