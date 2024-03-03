Kiliselerden sivillere saldıran İsrail'e tepki

Kudüs'teki Kiliseler Gazze'de yardım konvoyuna ulaşmaya çalışan Filistinlilere ateş açan İsrail ordusuna yönelik ciddi suçlamalarda bulundu. Alman Piskoposlar Konferansı da olayla ilgili tepki gösterdi.

Gazze Şeridi'nde yardım konvoyuna ulaşmaya çalışan 100'den fazla Filistinlinin İsrail'in ateş açması sonucu yaşamını yitirmesine, İsrail'deki Hristiyan cemaati de sert tepki gösterdi.

Kudüs'te bulunan kiliselerin başkanları, olayın isimsiz görgü tanıklarına atıfta bulunarak yaptıkları ortak açıklamada İsrail ordusunun, "Masum sivillere yönelik kasıtlı bir saldırıda" bulunduğunu ifade etti. İsrail askerleri Perşembe sabahı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yardım malzemesi almak isteyen Filistinlilerden oluşan bir kalabalığa ateş açmıştı.

Olaylara ilişkin görgü tanığı ifadelerinin İslamcı terör örgütü Hamas'ın verdiği bilgilerle örtüştüğü belirtiliyor. Örgüt, İsrail ordusunu yardım konvoyuna ulaşmaya çalışan en az 100 kişiyi kasten öldürmekle suçluyor. Olayda yüzlerce kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

İsrail ordusu ise böyle bir saldırının olmadığını, insanların yaşanan yağma, izdiham ve panik esnasında hayatını kaybettiğini savunuyor.

Alman Piskoposlardan destek

Alman Piskoposlar Konferansı Ortadoğu Çalışma Grubu Başkanı ve Mainz Yardımcı Piskoposu Udo Bentz, sosyal medya platformu X'te kaleme aldığı yazıda yaşanan felaketin Gazze Şeridi'ndeki sivil halkın maruz kaldığı kabul edilemez insani durumun şok edici yeni bir kanıtı olduğunu kaydetti.

Bentz mesajında, "Olaylara ilişkin bağımsız bir soruşturma ile bu kadar çok insanın ölümünün ve İsrail askerlerinin ateşli silah kullanmasının nasıl gerçekleştiği açıklığa kavuşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Udo Bentz, Kudüs'teki tüm patriklerin ve kilise liderlerinin Gazze Şeridi'nde yardımların hızlı bir şekilde dağıtılmasını ve rehine ve tutukluların müzakere yoluyla serbest bırakılmasını sağlayacak acil ve kalıcı bir ateşkes yapılması talebini de benimsediklerini ifade etti.

BM'den çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi de sivil halkın korunması konusunda tedbir alınması çağrısında bulundu. Konsey tarafından Cumartesi günü yapılan bir açıklamada çatışmanın tüm taraflarını uluslararası hukuka uymaya çağırdı. Gazze'deki sivil halkın insani yardımdan mahrum bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

Konsey İsrail'e insani yardımların ulaşması için sınır kapılarını açık tutması çağrısında bulundu.

KNA,epd / SSB,ET

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