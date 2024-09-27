Kilise istismar mağdurlarına 323 milyon dolar ödeyecek

ABD’de bulunan Rockville Centre Katolik Kilisesi, çocukken cinsel istismara uğradığını iddia eden 530’dan fazla kişiye 323 milyon dolar ödeyecek.

New York eyaletinde bulunan Rockville Centre Katolik Kilisesi, rahipler tarafından tacize uğradığını iddia eden yaklaşık 530 kişiye 323 milyon dolardan fazla tazminat ödeneceğini duyurdu.

Rockville Centre, dört sigorta şirketinin 85 milyon 300 milyon dolarlık uzlaşma fonuna 234 milyon 800 bin dolar katkıda bulunmayı kabul etti.

Rockville Centre Kilisesi, mağdurların açtığı davalar sebebiyle Ekim 2020'de iflas başvurusu yapmıştı.

Mağdurlar 200 milyon doları reddetti

Nassau ve Suffolk ilçelerinde yaklaşık 1 milyon 200 bin katoliğe hizmet veren kurum, bu yılın başında çocukluk çağında tacize uğrayan kişilere yaklaşık 200 milyon dolarlık anlaşma teklif etmiş, ancak şikayetçilerden olumsuz yanıt almıştı. Kilise, bu teklifin reddedilmesinin ardından yeni bir anlaşmanın mümkün olmadığını söylemişti.

Davayı denetleyen ABD İflas Hakimi Martin Glenn, kilise ile varılan yeni uzlaşmayı bu nedenle "muazzam bir ilerleme" olarak değerlendirdi.

Başka davalar da açılabilir

Varılan uzlaşma emsal nitelik taşıyor. Hukukçular, bunun iflas etmiş kiliselerle ilgili yeni davaların önünü açabileceğini belirterek başka istismar şikayetlerinin de bulunduğuna dikkat çekti.

Aralarında New York'un da bulunduğu bazı eyaletlerde 2019 yılında çocukken istismara uğradığını iddia eden mağdurların dava açmalarına olanak tanıyan bir yasa kabul edildi.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 20'den fazla katolik kilisesi iflas başvurusunda bulundu.

DW, Reuters / EÇ, HS

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