Kilis Valisi: Suriyeli oranı yüzde 38,47

Türkiye'de göçmen sayısının fazla olduğu üzerinden alevlenen tartışma sürerken Kilis Valisi Recep Soytürk, kentteki Suriyeli sayısının Türk nüfusunu geçtiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığına dair bir açıklama yaptı. Bunu bir basın toplantısında duyuran Soytürk, "Kilis ilinde yaşayan Suriyeli sayısı, Kilis'te toplam kişi sayısının yüzde 38,47'sine karşılık gelmektedir" diye konuştu.

Vali Soytürk, düzenlediği basın toplantısında, sosyal medyada Kilis'teki Suriyeli sayısının Türk nüfusunu geçtiği yönündeki iddiaların belirli çevrelerce ortaya atıldığına işaret etti ve "İl nüfusu 145,826 olan Kilis ilinde 109,687 geçici koruma kapsamında kayıtlı Suriyeli yabancı bulunmaktadır. Geçici korumaları 2 yıldan fazla bir süredir pasif halde bulunan 18,504 yabancının kayıtları düşüldüğünde; Kilis ilinde bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 91,183 'tür. Dolayısıyla nüfusu 145,826 olan Kilis ilinde geçici koruma altındaki Suriyelilerle beraber toplam 237,009 kişi yaşamaktadır. Bu kapsamda Kilis ilinde yaşayan Suriyeli sayısı, Kilis'te yaşayan toplam kişi sayısının yüzde 38,47'sine karşılık gelmektedir" diye vurguladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk Fotoğraf: Resit Celebioglu-Kilis/DHA

Özdağ'ın "örtülü istila" çıkışı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bazı mahallelere getirileceğini açıkladığı yüzde 20 yabancı kotası planı üzerine, Bakanca açıklanan rakamların "örtülü bir istilayı ortaya koyduğunu" ileri sürerek, kotanın Kilis gibi yerlerde uygulanamayacağını savunmuş ve Kilis’te Türklerin azınlıkta olduğunu iddia etmişti.

Göçmen kotası konusunda Soylu ne demişti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yabancı sayısı toplam nüfusun yüzde 25'ini geçen 781 mahallenin yabancılar için ikamete kapatıldığını duyurmuş, 1 Temmuz'dan itibaren oranın yüzde 20 olarak uygulanacağını belirtmiş, böylelikle bin 200 mahallenin ikamete kapatılacağını açıklamıştı.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Fotoğraf: Burhan Ozbilici/AP/picture alliance

Göç İdaresi Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "göç" konulu basın toplantısında Bakan, Özdağ’a atfen "Türkiye'de ülke istila ediliyor" diyenler olduğunu söylemiş, 2010 yılından itibaren Almanya’nın farklı kültürden 1 milyon 354 bin 200 kişiyi vatandaş yaptığına işaret etmişti. "Bunların içerisinde Suriyeliler de var, Türkler de var, başka uyruklar da var. Peki, Almanya niye vatandaş yapıyor? Bunun kendine ait ekonomik ve sosyal sebepleri var. 650 bin Suriyelinin de Almanya'da vatandaş olabilme hakkı var" diye konuşmuş, Türkiye'nin de kendine has bir göç stratejisi ve eylem planıyla hareket ettiğini belirtmişti.

Bu kapsamda düzensiz göç ile mücadeleye de değinen Bakan Soylu, düzensiz göçün kaynağının Afganistan, Afrika, Pakistan, Orta Doğu, Orta Asya gibi ülkeler olduğunu ve göçün kaynağında durdurulması gerektiğini savunmuş, bu yönde çabaların yanı sıra, sınır güvenliğine de ağırlık verildiğini aktarmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Fotoğraf: Ahmet Bolat/Anadolu/dpa/picture alliance

361 bin 740 kişi geri gönderildi

Bakan Soylu, dünkü basın toplantısında, sınırlarda yaklaşık 2 milyon 626 bin 170 kişinin yakalandığını, 1 milyon 246 bin göçmenin de yurt içinde tespit edildiğini, bunların 334 bin 696’sının geri gönderildiğini kaydetti. 27 bin 44 kişinin de ülkeyi terketmeye davet edildiğini aktaran Bakan, "Yani toplam 361 bin 740 kişiyi biz bugüne kadar göndermişiz. Peki diğerleri ne olmuş? Diğerlerinin bir kısmı uluslararası korumaya başvurmuşlar. Bunlar 101 bin kişi. Son 6 yılda Avrupa’ya geçen 667 bin kişi. Türkiye'den toplam 506 bin 280 kişi de gönüllü olarak Suriye'ye geri dönmüş" dedi.

Bakan, sınır dışı oranının da geçen yıl yüzde 11'den yüzde 53'e çıkarıldığını, yani yakalanan her 100 kaçak göçmenden 53'ünün geri gönderildiğini belirtti.

Bakan Soylu, yabancı nüfusunun belirli bölgelerde yoğunlaşmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında da, "Yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25'i geçtiği mahalleler tüm yabancılar için ikamete kapatıldı. Yabancı sayısının yüzde 25'i geçtiği 781 mahalle ikamete kapatıldı. 1 Temmuz'dan itibaren oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacak. Böylelikle bin 200 mahalle ikamete kapatılacak" şeklinde bilgi verdi.

DHA,DW/ETO,SSB