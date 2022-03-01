Kiev: Saldırıların gölgesinde gündelik hayat

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Sivil halk temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda zorlanıyor. Kievliler onlarca yıl sonra ilk kez ekmek, temel gıda maddeleri ve ilaç bulmakta sıkıntı çekiyor. Toplu taşıma hizmetleri ise düzensiz bir şekilde sağlanabiliyor.

Uzun kuyruklar

Kent yönetimi marketlere gıda sevkiyatının organize edileceği garantisini verse de Kiev'de birçok ürüne ulaşmakta sıkıntı yaşanıyor. Kent merkezindeki bir süpermarkete girebilmek için vatandaşların yaklaşık 2 saat sıra beklemesi gerekiyor. Marketten çıkanlar ise ekmek, sebze ve meyve kalmadığını; içeride süt ürünleri, kek, çörek, tütün mamülleri ve gündüz saatlerinde satışına izin verilen alkollü içkilerin olduğunu belirtiyor.

Kiev'de market, banka ve eczanelerin önünde uzun kuyruklar dikkat çekiyor

İnsanlar bu tip haberleri şimdilik sükunetle karşılasa da üç milyon kişinin yaşadığı kentte uzun vadeli gıda tedariki konusunda endişeler var.

Eczanelerin önünde de 20-30 kişilik kuyruklar bulunuyor. "Neden eczaneler kritik altyapı hizmeti veren yerler olarak görülmüyor?” diye soran diyabet hastası emekli bir vatandaş "Kardeşim kalp, damadım epilepsi hastası. Eczaneler asıl şimdi 24 saat açık olmalı” diyor.

Sokağa çıkma kısıtlamaları uzatıldı

Kiev'de çatışma yaşanan bölgeler dışında elektrik, su ve ısınma konusunda sıkıntı yaşanmazken, fiber optik ve mobil internet hizmetleri de kesintisiz olarak sağlanabiliyor. Ancak kentte çöplerin nakli konusunda sorun yaşanıyor.

28 Şubat'ta yerel makamlar savunma kuvvetleri ile görüşerek sokağa çıkma kısıtlamalarını uzatma kararı aldı. Kiev'de artık sokağa çıkma kısıtlaması akşam 22:00'de değil 20:00'den itibaren başlıyor ve ertesi gün sabah 8:00’e kadar devam ediyor. Toplu taşımaya ayrılan şeritlerin şahsi araçlarca kullanılmasına da yasak getirildi. Yetkili makamlar "Bu şeritte seyreden araçların sabotaj veya keşif grubu olarak görülüp hedef alınabileceğini” kaydetti.

Bu şeritlerin sadece nakliye, toplu taşıma araçları, ambulanslar, askeri birliklere ve polis kuvvetlerine ait araçlar tarafından kullanılabileceği belirtildi. Kiev kent idaresi şu anda savaş hukukunun geçerli olduğunu hatırlatarak, vatandaşları sükunete davet etti ve kendilerini tehlikeye atmamaları konusunda uyardı.

Kentteki önlemlerin sabotaj eylemlerine veya yağmaya karşı sıkılaştırıldığı belirtildi. Ukrayna askeri güçleri, sabotaj eylemlerinde bulunan kişilerin askeri veya sivil kıyafet giydiklerini, ambulans veya Ukrayna plakalı araçlar ile dolaştıklarını belirtti. Bu tip girişimlerde kullanılan yaklaşık 30 aracın bilgilerinin yer aldığı bir liste yayınlanırken, şüpheli durumlarda ordu ve yetkili makamların bilgilendirilmesi talep edildi.

Sabotaj ihtimali nedeniyle güvenlik güçleri Kiev'de kontrolleri artırdı

Yeraltında geçen geceler

Metro istasyonları, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında kullanılabilen az sayıdaki kamuya açık alanlardan. Bunların dört tanesi barınak olarak sınıflandırılmış durumda. Ancak yeraltında bulunan diğer istasyonlarda da raylar ve buralarda yer kalmadığında istasyon girişleri gecelemek için kullanılıyor.

Kiev'de insanlar geceleri metro istasyonlarına sığınıyor

Sokağa çıkma kısıtlamaları başlamadan hemen önce vatandaşlar çocuklarını ve bazen de evcil hayvanlarını da alarak buralara akın ediyor. İçecek su ve tuvaletlerin bulunduğu istasyonlarda, patlama sesleri ve sirenler de duyulmuyor.

Bazı vatandaşlar ise geceyi yanlarına su ve bir miktar yiyecek alarak bodrumlarda veya yeraltı otoparklarında geçiriyor.

Kievliler sabah saatlerinde kısıtlamaların sona ermesinin ardından ise ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkıyor. Birçok vatandaş sürekli çalan sirenlere aldırmayı bırakmış. Avluda iki çocuğuyla oyun oynayan orta yaşlı bir adam "Sık sık uyarı sireni çalıyor ama tehlikenin sona erdiğini belirten siren çoğu kez çalmıyor. Sürekli bir oraya bir buraya koşturamam ki” diyor.

Oleksandr Kunyzkyj

© Deutsche Welle Türkçe