KHK'lı Savaş'a sosyal medyada destek

Yargılandığı davada beraat etmesine ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmasına rağmen pasaport alamadığını belirten Prof. Dr. Haluk Savaş yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Twitter hesabında pasaport alabilmesi için kendisine çok sayıda destek geldiğini belirten Savaş, "Sevgili vicdan sahipleri beni hiç yalnız bırakmadınız, 50 bine yakın tweet attınız. Türkiye gündeminde ikinci sırayı verdiniz, sağolun" dedi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Savaş'ın yurt dışında tedavi olabilmesi için kendisine destek verenler #HalukSavaşaPasaport etiketi ile paylaşımlarda bulundu. Prof. Dr. Savaş'a destek verenler arasında meslektaşları ve siyasetçiler de vardı.

Haluk Savaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, KHK'lı olduğunu, yargılanıp beraat ettiğini, mahkemenin yurt dışı yasağını kaldırmasına rağmen pasaport alamadığını belirtmişti.

Türkiye'de İçişleri Bakanlığı, Mart başında 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdidin kaldırılarak, pasaportlarının geçerli hale getirildiğini açıklamıştı. 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL süresince İçişleri Bakanlığı, haklarında soruşturma yürütüldüğü gerekçesiyle on binlerce kişinin pasaportuna idari tahdit getirmişti. Bu kapsamda söz konusu kişilerin eş ve yakınlarına da yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Haklarında soruşturma yürütüldüğü gerekçesiyle pasaportları geçersiz kılınan toplam kişi sayısı bilinmiyor.

DW / HT,GA

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