 KHK′lı hekimlerden ″göreve hazırız″ mesajı | TÜRKİYE | DW | 03.12.2020

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TÜRKİYE

KHK'lı hekimlerden "göreve hazırız" mesajı

Türk Tabipleri Birliği KHK ile ihraç edilen ve güvenlik soruşturması nedeniyle atanamayan doktorların göreve alınmasını talep ediyor. KHK'lı doktorlar, "göreve hazırız ama haklarımız iade edildsin" mesajı veriyor.

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KHK'lı hekimler "göreve hazırız" diyor

Türkiye’de 2016’dan bu yana 3 bin 342’si hekim olmak üzere 15 bin sağlık çalışanı ihraç edildi. Tıp fakültesini bitirip mecburi hizmete hazırlanan binlerce hekim ise güvenlik soruşturması nedeniyle göreve başlayamadı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve güvenlik soruşturması nedeniyle atanamayan doktorların göreve alınmasını talep ediyor. 

KHK’lı doktorlar "göreve hazırız ama haklarımız iade edilsin" mesajı veriyor.

Yeni mezun olup heyecanla görev bekleyen doktorlar da atamaların hızlandırılmasını talep ediyor.

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© Deutsche Welle Türkçe

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KHK'lı hekimler "göreve hazırız" diyor  

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