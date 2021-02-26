Keymen İlaç: 1 milyon doz aşı ticari mahsuplaşma

Sinovac aşısının Türkiye'ye getirilmesi süreciyle ilgili Çinli üretici firmanın Türkiye'deki yasal temsilcisi Keymen İlaç A.Ş., "aracı şirket olduğu ve 12 milyon dolar aldığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta, Çin'den ücretsiz ithal edilen 1 milyon doz aşının Devlet Malzeme Ofisine fatura edilip edilmediğini sormasının ardından aşıların bedelsiz temin edildiğini gösteren gümrük belgesi ortaya çıkmıştı.

Yapılan yazılı açıklamada, Keymen İlaç'ın 2013 yılından beri Sinovac firmasının Türkiye'deki tek yetkili yasal distribütörü olduğuna işaret edilerek, Sinovac firmasının, tüm dünyaya uyguladığı, sözleşmenin imzalanması ile birlikte yüzde 50 peşin ödeme şartından, Türkiye'nin mevzuatlarına uymadığı için "risklerin bir kısmını Keymen İlaç'ın karşılaması" ile vazgeçildiği belirtildi.

"Ticari mapsuplaşma"

Açıklamada "Devlet Malzeme Ofisinden peşin ödeme ya da avans alınmadığı için firmamızca yapılan bunca ödemelerin bir kısmının karşılanabilmesi için 1 milyon doz aşı Sinovac firmasının talebiyle, bedelsiz olarak şirketimize gönderilmiştir. Bu aşının karşılığı, bahsedilen tüm bu giderler için kullanılmıştır" denilerek "Özetle bu süreç üretici firma ile tam ve tek yetkili distribütör arasındaki bir ticari mahsuplaşma işlemidir. Sinovac firması ile yapılan sözleşme kapsamında 1 milyon doz aşının hibe edilmesi söz konusu olmayıp, alınan bütçenin her kuruşunun karşılığı vardır" denildi.

Keymen İlaç açıklamasında giderlerini şu şekilde detaylandırdı: "Tüm dünyada enjektör ve vial sıkıntısı yaşanmaktayken dolum için gerekli tüm malzemenin temini ve yatırımlar, Keymen İlaç tarafından zamanında yapılmış, maliyeti firmamızca karşılanmıştır. Sözleşme gereği Devlet Malzeme Ofisi'ne verilmesi gereken teminat mektupları, lojistik işlemler, dolum tesislerinin işlemleri için gerekli tüm nakit akışı, şirketimiz tarafımızdan karşılanmıştır. Bu yatırımlar ciddi yatırımlar olup Devlet Malzeme Ofisinden sözleşmeye istinaden tek kuruş avans veya peşin ödeme alınmadığı gibi, kamu bankalarından da tek kuruş kredi kullanılmamıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sinovac aşısı yapıldı

Açıklamada Keymen İlaç'ın faz 3 aşı çalışmasının Türkiye'de yapılması için yasal izin ve etik kurul başvurularını yaparak "milyonlarca dolara mal olan ve bu maliyetin tamamına yakını Keymen İlaç tarafından hiçbir ticari beklenti olmaksızın ve tüm riskler göze alınarak karşılanan bir çalışmanın altına girmiştir" denildi.

"Ticari sır" olması Sinovac'ın tercihi

Firmadan yapılan yazılı açıklamada aşı tedariğinde Türkiye'nin en uygun fiyatla aşıya ulaşabilmiş olmasına da işaret edilerek aşı fiyatının "ticari sır" olarak kalmasının Sinovac'ın tercihi olduğu kaydedildi.

Açıklamada "firmanın maruz bırakıldığı hakaret ve ithamlara yönelik olarak gerekli hukuki sürecin de başlatıldığı" duyuruldu.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Çin'den ithal edilen koronavirüs aşıları ile ilgili sorular sormuştu.

Kılıçdaroğlu, "Sağlık Bakanı'na 'Aşıda (Sinovac) aracı olan var mı' diye soruluyor. Sağlık Bakanı 'Doğru değil, herhangi bir aracı yok' diye açıklama yapıyor. 9 Şubat 2021'e kadar 10 milyon 162 bin 123 doz aşı getirildi. Esenboğa Gümrüğü'nden geçiyor aşılar. 1 milyon 242 bin doz aşı, Keymen İlaç A.Ş. tarafından faturalanıyor. 1 milyon doz aşı için ücret alınmıyor. 12 milyon dolarlık aşı ücretsiz verilmiş. Sayın Bakan ve Erdoğan'a soruyorum: Ücretsiz olarak ithal edilen 1 milyon aşı, Devlet Malzeme Ofisi'ne her dozu 12 dolardan fatura edildi mi, edilmedi mi? İthal edilen bir milyon doz aşı, ücretsiz olduğu Esenboğa Gümrüğü'ndeki beyannamesinde var. Bu firma 1 milyon doz aşıyı, her dozu 12 dolardan ithal etti mi etmedi mi?" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği, Çin'den gelen 1 milyon doz koronavirüs aşısına dair gümrük belgesi ortaya çıkmıştı. Belgede "bedelsiz" ibaresi dikkat çekmişti.

DHA, DW / SSB, JD

©️Deutsche Welle Türkçe