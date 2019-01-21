 Kerç Boğazı’ndaki yangında kayıplardan umut kesildi | DÜNYA | DW | 22.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Kerç Boğazı’ndaki yangında kayıplardan umut kesildi

Kırım Yarımadası yakınlarındaki iki gemide çıkan yangında kurtarma ekipleri, aralarında Türk mürettebatın da olduğu kayıplardan ümidini kesti. Yangında 20 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Krim Brand von Schiffen in der Straße von Kertsch (picture-alliance/dpa/KerchFM/TASS)

Kırım Yarımadası kıyılarında Tanzanya bandıralı iki tankerde çıkan yangında kaybolan 10 kişiden umutlar kesildi. Rus haber ajansı Tass'a konuşan Rusya Denizcilik ve Nehir Ulaşımı Ajansı Sözcüsü "Saat 6 itibarı ile operasyon, kurtarma  değil arama olarak yeniden sınıflandırıldı, zira kazazedelere ulaşma ümidi kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'i Azak Denizi'ne bağlayan Kerç Boğazı yakınlarında pazartesi günü meydana gelen kazada arama kurtarma ekipleri şimdiye kadar 10 kişinin cansız bedenine ulaşmayı başardı. Kurtarılan 12 kişi arasında yaralananların bulunduğu, vücutlarında yanık meydana geldiği veya ısı kaybı yaşadıkları bilgisi verildi. Kurtarılan gemicilerin kötü hava şartları nedeniyle henüz kıyıya getirilemediği belirtiliyor.

Bir patlamadan kaynaklandığı belirtilen yangının Salı sabah saatleri itibarıyla hâlen söndürülemediği ve tankerdeki yakıtın bitmesinin beklendiği bildiriliyor.

"Candy" ve "Maestro" adlı tankerlerdeki mürettebatın Hindistan ve Türkiye uyruklu olduğu, ayrıca bir Libya vatandaşının stajyer olarak görev yaptığı belirtiliyor. Tass'ın haberine göre, Candy adlı tankerin 17 kişilik mürettebatından 9'u Türk, 8'i Hindistan vatandaşı. Maestro adlı tankerdeki 15 denizciden de 7'sinin Türk, 7'sinin Hint ve birinin Libya vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Kırım'ın 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilmesi sonrasında Kerç Boğazı bölgesinde sıklıkla gerilim yaşanıyor. Rusya, Kasım 2018'de bu bölgede Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait üç gemiye ateş açmış, mürettebatı da sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle gözaltına almıştı. Azak Denizi’ne gitmek isteyen gemiler, çoğu zaman Kerç Boğazı’nın girişinde haftalarca beklemek zorunda kalıyor. Ukrayna, limanlarına yanaşmak isteyen gemilere Rusya’nın zorluk çıkardığını iddia ediyor.

DW,dpa/EC,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Kerç Boğazı’ndaki iki gemide çıkan yangında 10 kişi öldü

Kerç Boğazı yakınlarında içinde Türk mürettebatın da bulunduğu iki gemide yangın çıktı. Kaza sonucu en az 10 kişinin öldüğü bildirildi. (21.01.2019)  

Benzer içerik

Symbolbild Krim-Brücke, Kertsch, Russland

Kerç Boğazı’ndaki iki gemide çıkan yangında 10 kişi öldü 21.01.2019

Kerç Boğazı yakınlarında içinde Türk mürettebatın da bulunduğu iki gemide yangın çıktı. Kaza sonucu en az 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Screenshot Twitter CGTNOfficial Schiffskollision

Çin'de deniz kazası: Petrol tankeri 2 gündür yanıyor 08.01.2018

Şangay açıklarında yük gemisiyle çarpışan petrol tankerinin infilak etmesinden korkuluyor. Tankerin 32 kişilik mürettebatından haber alınamıyor.

Pakistan Brand Tanklastwagen nahe Bahawalpur

Pakistan'da petrol tankeri devrildi, en az 148 kişi öldü 25.06.2017

Pakistan'da petrol taşıyan bir tankerin devrilmesinin ardından alev alması sonucu en az 148 kişi öldü.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Krim-Brücke, Kertsch, Russland (picture-alliance/dpa/A. Polegenko)

Kerç Boğazı’ndaki iki gemide çıkan yangında 10 kişi öldü

Kerç Boğazı yakınlarında içinde Türk mürettebatın da bulunduğu iki gemide yangın çıktı. Kaza sonucu en az 10 kişinin öldüğü bildirildi.  

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Reuters/Y. Herman)

'Kanlı Ay' tutulmasından masalsı dokunuş

'Kanlı Ay' tutulması yine benzersiz kareler yakalama fırsatı sundu. Heykel ve binalara bir de kanlı ay fonuyla bakın.  