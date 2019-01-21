Kerç Boğazı’ndaki yangında kayıplardan umut kesildi

Kırım Yarımadası kıyılarında Tanzanya bandıralı iki tankerde çıkan yangında kaybolan 10 kişiden umutlar kesildi. Rus haber ajansı Tass'a konuşan Rusya Denizcilik ve Nehir Ulaşımı Ajansı Sözcüsü "Saat 6 itibarı ile operasyon, kurtarma değil arama olarak yeniden sınıflandırıldı, zira kazazedelere ulaşma ümidi kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'i Azak Denizi'ne bağlayan Kerç Boğazı yakınlarında pazartesi günü meydana gelen kazada arama kurtarma ekipleri şimdiye kadar 10 kişinin cansız bedenine ulaşmayı başardı. Kurtarılan 12 kişi arasında yaralananların bulunduğu, vücutlarında yanık meydana geldiği veya ısı kaybı yaşadıkları bilgisi verildi. Kurtarılan gemicilerin kötü hava şartları nedeniyle henüz kıyıya getirilemediği belirtiliyor.

Bir patlamadan kaynaklandığı belirtilen yangının Salı sabah saatleri itibarıyla hâlen söndürülemediği ve tankerdeki yakıtın bitmesinin beklendiği bildiriliyor.

"Candy" ve "Maestro" adlı tankerlerdeki mürettebatın Hindistan ve Türkiye uyruklu olduğu, ayrıca bir Libya vatandaşının stajyer olarak görev yaptığı belirtiliyor. Tass'ın haberine göre, Candy adlı tankerin 17 kişilik mürettebatından 9'u Türk, 8'i Hindistan vatandaşı. Maestro adlı tankerdeki 15 denizciden de 7'sinin Türk, 7'sinin Hint ve birinin Libya vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Kırım'ın 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilmesi sonrasında Kerç Boğazı bölgesinde sıklıkla gerilim yaşanıyor. Rusya, Kasım 2018'de bu bölgede Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait üç gemiye ateş açmış, mürettebatı da sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle gözaltına almıştı. Azak Denizi’ne gitmek isteyen gemiler, çoğu zaman Kerç Boğazı’nın girişinde haftalarca beklemek zorunda kalıyor. Ukrayna, limanlarına yanaşmak isteyen gemilere Rusya’nın zorluk çıkardığını iddia ediyor.

DW,dpa/EC,CÖ

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