Kepez Belediye Başkanı tutuklandı

Antalya'da yaşanan teleferik kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de var.

Antalya'da yaşanan teleferik kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden dönemin ANET Genel Müdürü ve son seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz ile mevcut ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra S., mekanik mühendisi Okan E., Megatower bakım şirketi sahibi Serdar T., bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Y. "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı. Antalya 4. Sulh Ceza Hakimliği diğer 9 şüphelinin ise serbest bırakılmasına karar verdi.

Kocagöz mahkemede verdiği ifadede 28 Kasım 2023 tarihinde belediye başkanlığı aday adaylığına başvuru yapmak amacıyla ANET yönetim kurulu başkanlığından ve genel müdürlüğünden istifa ettiğini söyledi. Yaklaşık 6,5 yıl teleferikle ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadığını söyleyen Kocagöz yönetim kurulu üyeleri olarak teleferik konusunda herhangi bir sıkıntı olmaması için çalıştıklarını belirterek kazadan önce yapılan ağır bakım ve yıllık bakımlarla ilgili herhangi bir bilgisi bulunmadığını söyledi.

Teleferik kazasında düşenleri kurtarmak için çalışma yapan vinç Fotoğraf: AP Photo/picture alliance

CHP kararı protesto etti

Antalya'daki teleferik kazasının ardından sorumlu tutulan dönemin işletme genel müdürü yerel seçim sonrası Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz'ün tutuklanması kararı protesto edildi. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, "Bakım hizmetlerinin 2 ay olması gerekirken 35 gün oldu diye tutuklanmıştır. Belediye başkanının tutuklanması adaletin ve Kepez'de oy veren vatandaşın oylarının tutuklanmasıdır" dedi.

Kamacı, olayla ilgili soruşturmanın aceleyle başlatıldığını ve bakım süresi nedeniyle Kocagöz'ün tutuklandığını söyledi. Tutuklanma kararını eleştiren Kamacı şöyle konuştu:

"Hemen acele soruşturma başlatıldı ve 23 Kasım'da istifa eden yönetim kurulu başkanı soruşturmaya tabi tutuldu. Bakım hizmetlerinin 2 ay olması gerekirken 35 gün oldu diye tutuklanmıştır. 2 ay önce Erzincan İliç'te toprak kayması oldu. 9 kişi yaşamını yitirdi. Orada uzun soruşturmalar sonunda 6 kişi tutuklandı. Orada imzası olan Murat Kurum belediye başkan adayıydı. Türkiye'de adalet bu hale geldi. Kendinden olunca belediye başkanı, olmayınca cezaevi. Çorlu tren davası henüz tamamlanmadı. İnsanlar mahkemelerde sürünüyor. Bizim soruşturma 2 günde bitiyor ve belediye başkanı tutuklandı. Belediye başkanının tutuklanması adaletin ve Kepez'de oy veren vatandaşın oylarının tutuklanmasıdır."

Kamacı daha sonra toplanan kalabalığı 15 Nisan Pazartesi günü 13.00'te Antalya Adliyesi önünde yapacakları büyük mitinge davet etti. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gelişmeleri yakından takip etmesi için CHP Grup Başkanı Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyeti Antalya'ya gönderdi.

DW, DHA/EC, JD

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?