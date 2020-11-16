Kemal Kurkut'un öldürülmesi davasında karar çıktı

21 Mart 2017’de Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasına katılmak isterken öldürülen 23 yaşındaki Kemal Kurkut'un davasında karar açıklandı. Diyarbakır 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi sanık polis Y.Ş.'nin beraat etmesine karar verdi. Bir hakimin muhalefet şerhi koyduğu karar oy çokluğuyla alındı. Mahkeme ayrıca olası şüphelinin tespiti için suç duyurusunda bulunulmasına da karar verdi.

Diyarbakır’da 21 Mart 2017’deki Newroz kutlamasına katılmak için şehre gelen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut, kutlama alanının girişindeki kontrol noktasında polislerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti. Dava üç yılı aşkın bir süredir devam ediyordu.

Yayın yasağı konulan soruşturma kapsamında Kemal Kurkut'u vurduğu tespit edilen polis memuru Y.Ş. açığa alınmış, ancak üç ay sonra görevine iade edilmişti. Altı ay sonra da hakkında "olası kasıtla adam öldürme" suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açılmıştı. Yargılama sırasında Ulusal Kriminal Büro'dan alınan raporda, Kemal Kurkut'un sanık tarafından hedef alınarak doğrudan atışla vurulduğu belirtilmişti. Aynı kurumun ikinci raporunda ise Kurkut'un doğrudan değil, yerden seken mermi ile vurulduğu tespitine yer verilmişti.

Davanın son duruşmasında görüşünü açıklayan savcı ömür boyu hapis istemiyle yargılanan sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Mütalaada, Kurkut'un saldırı teşebbüsünde bulunmadığı ve vurulmadan etkisiz hale getirilebileceği belirtilmişti.

DW / HT,FB,BÖ

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