Keller: EURO 2024 Türkiye'de yapılmasın

Avrupa Parlamentosu'nda Yeşiller Grup Başkanı Ska Keller, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'ye verilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Alman yayın kuruluşu WDR'e konuşan Keller, "Eğer insan hakları, Avrupa Şampiyonası'nın verilmesi için bağlayıcı bir ölçüt ise o zaman Türkiye düşünülemez. Çünkü orada insan haklarının durumu felaket" şeklinde konuştu. Keller, Türkiye'de yapılacak bir futbol şampiyonasının "cezaevlerindeki insanlara herhangi bir yardımının olmayacağını" söyledi.

UEFA, EURO 2024 ev sahipliği için Türkiye ve Almanya arasında geçecek yarışta kararını 27 Eylül'de verecek.

UEFA'nın kriterleri

Şampiyonaya ev sahipliği yapacak ülkenin karşılaması gereken kriter ve koşullar, UEFA’nın adaylık ve turnuvalar hakkındaki düzenlemelerinde ayrıntılı bir şekilde yer alıyor.

Stadyum ile tesislerden, ulaşım gibi geniş bir alanı kapsayan teknik ve altyapıya ilişkin koşulların yanı sıra aday ülkedeki ekonomik ve siyasi istikrar da UEFA’nın dikkate aldığı kriterler arasında yer alıyor.

2016 yılında karara bağlanan, “Turnuva için gerekli koşullar” başlıklı UEFA belgesinde, ev sahibi ülkedeki insan haklarına, siyasi, ekonomik ve kurumsal istikrara da vurgu yapılıyor.

dpa, DW/SSB/HS

© Deutsche Welle Türkçe