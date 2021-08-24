Kazdağları'nda yangın: Soğutma çalışmaları sürüyor

Balıkesir'de Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde dün sabah başlayan yangın gece boyu devam etti. Gece ara verilen hava müdahalesi ise günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerle yeniden başladı.

Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan vadide dün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına, gün boyu 4 yangın söndürme uçağı ve 17 helikopter katıldı.

Yangının yaklaşık 50 hektar alanda etkili olduğu bildirildi. Dün akşam saatlerinde havanın kararması nedeniyle hava müdahalesi sonlandırıldı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Balıkesir Edremit yangınının kontrol altına alındığını söyledi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da bu sabah Twitter'den yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etmişti.

Vali Şıldak: "Yangının büyümesine izin verilmedi"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sabah yaptığı açıklamada alevlerin söndüğünü ancak alanda kor halinde ateşin bulunduğunu belirterek, henüz yangının kontrol altına alındığını söylemenin doğru olmayacağını ifade etmişti. Yer ekiplerinin yangının etrafını çevirdiğini belirten Vali Şıldak, erken müdahale ve gün boyu havadan süren etkin mücadele sonunda yangının daha da büyümesine izin verilmediğini söyledi.

Dün yangın bölgede helikopterle havadan incelemelerde bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise "Yangının Kuzey cephesinin büyük ölçüde ilerlemesini durdurduk. Şu anda Kuzey-Batı kısmında ve Güney-Doğu kısmında çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Havadan müdahalenin sürdüğünü belirten Karacabey, "İnşallah çok fazla büyümeden yangını kontrol altına almak istiyoruz" diye konuştu.

"Yangının çıkış nedeni araştırılıyor"

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini de belirten Karacabey, "Yangının çıkış nedeniyle ilgili sayın valimizle, jandarma komutanımızla da görüştük. Çıkış sebebi araştırılıyor. Henüz tespit edilebilmiş değil. Araştırma neticesinde bir sonuca ulaşılır. Alan olarak da şu an yaklaşık 50 hektarlık alanda yangın etkili. Daha fazla büyümemesi, daha fazla alanın zarar görmemesi için de bütün gayretimizle mücadele ediyoruz" dedi.

DHA/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe