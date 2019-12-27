Kazakistan'da yolcu uçağı düştü

Kazakistan'da 93 yolcu ve 5 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Şu ana kadar alınan bilgiye göre uçağın enkazından en az 12 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Kazakistan İçişleri Bakanlığı hayatını kaybedenler arasında uçağın pilotunun da bulunduğunu açıkladı.

Başkent Nur-Sultan'a gitmek üzere Almatı'dan havalanan Kazak havayolu Bek Air'e ait uçaktan 50’yi aşkın yolcunun yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu kaydedildi.



Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Almatı Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak yerel saatle 07.22'de irtifa kaybederek önce beton bir duvara, ardından da iki katılı bir binaya çarptı. Havalimanının Facebook sayfasında yer alan açıklamada itfaiye ve ambulans ekiplerinin hızla kaza yerine ulaştığı bildirildi.

Uçağın düşüş nedeni henüz tespit edilemezken, kalkış esnasında yoğun bir sisin bulunduğu kaydedildi. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar uçağın kalkmaya çalışırken kuyruğunun iki kez piste değdiğini belirtti.

Kazak haber sitesi Tengrinews’e konuşan bir yolcu ise uçak irtifa kaybetmeye başlamadan önce “dehşet verici bir ses duyduğunu” söyledi.

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev Twitter hesabından kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Kazanın araştırılması için bir hükümet komisyonu kurulduğunu bildiren Tokayev, sorumluların yasalar çerçevesinde ağır şekilde cezalandırılacağını duyurdu.

Orta ölçekli büyüklükte olan Fokker-100 tipi uçağın üreticisi 1996 yılında iflas etmiş, söz konusunu modelin üretimi de ertesi yıl sona ermişti.

AP,dpa/GY,SÖ,BW

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