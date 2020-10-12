Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü

Orta Asya cumhuriyetlerinden Kazakistan'ın başkenti Nursultan'dan havalanan bir askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi.

Hükümet yetkilileri kazada en az dört kişinin hayatını kaybettiğini, sağ kurtulan iki kişinin ise tedavi altına alındığını açıkladı.

Nursultan-Almatı güzergahında uçtuğu belirtilen Antonov A-26 tipi askeri nakliye uçağının, inişe yakın bir anda düştüğü bilgisi verildi.

Rus haber ajansı Interfax, uçağın Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi'ne ait olduğunu duyurdu. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.

2019 yılının aralık ayında da yine sisin hakim olduğu benzer hava şartlarında, bir uçağın aynı bölgede düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş yaklaşık 100 yolcu ve mürettebat da yaralanmıştı.

afp,Reuters / BÖ,ET

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