Kayyumdaki Hakkari Belediyesi icralık oldu

Hakkari Belediyesi ile davalık olan ve tazminat kazanan bir vatandaş, mahkeme kararının yerine getirilmemesi üzerine icraya başvurdu. Hakkari İcra Dairesi’nden de sonuç alamayan yurttaş, mağduriyetini Ombudsman’a taşıdı. Başvuruyu değerlendiren Ombudsman, Hakkari Belediyesi’nden savunma istedi. Belediye ise Ombudsman’a verdiği yanıtta "Mali sıkıntı içerisinde olunduğu ve ödenek yetersizliği nedeniyle ödeme yapılamadığı" bilgisini paylaştı. Ombudsman’a taşınan süreç bir kez daha kayyum tarafından yönetilen belediyelerin borçlarını gündeme getirdi.

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