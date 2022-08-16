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Kayyumdaki Hakkari Belediyesi icralık oldu

Eray Görgülü
6 saat önce

Kayyum yönetimindeki Hakkari Belediyesi, kaybettiği bir tazminat davası nedeniyle icralık oldu. Borcunu ödeyemeyen belediye, Ombudsman’a yazdığı yanıtta "Mali sıkıntıdayız" dedi.

https://www.dw.com/tr/kayyumdaki-hakkari-belediyesi-icral%C4%B1k-oldu/video-62841135

Hakkari Belediyesi ile davalık olan ve tazminat kazanan bir vatandaş, mahkeme kararının yerine getirilmemesi üzerine icraya başvurdu. Hakkari İcra Dairesi’nden de sonuç alamayan yurttaş, mağduriyetini Ombudsman’a taşıdı. Başvuruyu değerlendiren Ombudsman, Hakkari Belediyesi’nden savunma istedi. Belediye ise Ombudsman’a verdiği yanıtta "Mali sıkıntı içerisinde olunduğu ve ödenek yetersizliği nedeniyle ödeme yapılamadığı" bilgisini paylaştı. Ombudsman’a taşınan süreç bir kez daha kayyum tarafından yönetilen belediyelerin borçlarını gündeme getirdi. 

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