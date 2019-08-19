 Kayyum protestolarına polis müdahalesi | TÜRKİYE | DW | 19.08.2019

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TÜRKİYE

Kayyum protestolarına polis müdahalesi

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atanmasını protesto etmek isteyenlere polis müdahale etti. İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'daki gösterilerde gözaltılar var.

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Kayyum atamasından sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının önünde toplanmak ve basın açıklaması yapmak isteyen HDP'lilere polis izin vermedi. HDP Diyarbakır İl Örgütü'nün çağrısıyla toplanan gruba polis tazyikli su sıkarak müdahale etti.

Diyarbakır'da ayrıca Diyarbakır Barosu avukatları ile polisler arasında gerginlik da yaşandı. Avukatlar, yaşanan gerginlik sırasında polisler tarafından darp edildiklerini iddia etti. Diyarbakır genelinde kayyum ataması sonrası polis kaynaklarına göre 134 kişi gözaltına alındı, 70 kişinin de halen arandığı belirtiliyor.

İstanbul ve Ankara'da da polis müdahalesi

Kayyum atamaları İstanbul Taksim Meydanı'nda da protesto edildi. HDP İstanbul İl binasının önünde basın açıklamasını yapan HDP'liler daha sonra Taksim'de toplanmak istedi. Ancak Taksim'de toplanmak isteyen gruba da polis müdahale etti.

HDP İstanbul İl Örgütü'nün verdiği bilgilere göre polis müdahalesi sırasında altı kişi gözaltına alındı. HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın da protestocuları gözaltına alınmasını engellemek isterken polis tarafından darp edildiği kaydedildi.

Başkent Ankara'da Sakarya Caddesi'nde toplanan gruba da polis müdahale etti. HDP Ankara İl Örgütü'nün çağrısıyla toplanan gruptan yedi kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

HS/BW

© Deutsche Welle Türkçe

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