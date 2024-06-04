Kayseri'de eğitim uçağı düştü: İki pilot can verdi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Uçaktaki iki pilot hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı Kayseri'de bir eğitim uçağının düştüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama Kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" denildi. Bakanlık "Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotumuz şehit olmuştur" açıklamasını yaptı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA / EC, JD