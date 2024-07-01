Kayseri'de çocuk tacizi iddiaları üzerine gerginlik

Kayseri'de bir çocuğun Suriye uyruklu bir kişi tarafından taciz edildiği iddiaları sonrası yabancılara ait bazı iş yerleri ateşe verildi, araçlar ters çevrildi. Suriye uyruklu çocuk koruma altına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde beş yaşındaki bir çocuğun Suriye uyruklu bir kişi tarafından taciz edildiği yönündeki iddia üzerine toplanan kalabalık, araçları ters çevirirken, yabancı uyruklu kişilere ait bazı iş yerlerini ateşe verdi. Valilikten yapılan açıklamada taciz şüphelisinin polis tarafından yakalandığı, Suriye uyruklu çocuğun da koruma altına alındığı belirtilirken, vatandaşlardan itidalli davranmaları istendi.

Fotoğraf: DHA

Olay dün akşam saat 21.00 sularında Danişmentgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi, beş yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olay sonrası toplanan mahalle sakinlerinin şüpheliyi yakalama girişimi sonrası bölgede tansiyon yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis Özel Harekat ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, bölgeden uzaklaştırılırken kalabalık grup araçları ters çevirdi ve yabancı uyruklu vatandaşlara ait bazı iş yerlerini ateşe verdi. Polis, olaylara TOMA araçlarıyla müdahale etti.

Fotoğraf: DHA

Valilik'ten açıklama

Kayseri Valiliği olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Danışmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup vatandaşlarımızın itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içerisinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.

Beş polis yaralandı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşları sakinleştirmek için olayların yaşandığı bölgeye gitti. Vali Çiçek çevredeki bir apartmanın balkonuna çıkarak burada vatandaşlara sakin olmaları için çağrıda bulundu. Olayları yatıştırmaya çalışan beş polisin yaralandığını belirten Vali Çiçek, "Ben öfkenizi iyi anlıyorum. Şu an gerçekten çok kızgın olduğunuzu ve bu olayın alçak bir olay olduğunu biliyorum. Ben size valiniz olarak söz veriyorum. Bir daha Danişmengazi Mahallesi'nde böyle bir alçaklık olmayacak. Hepinizin canı yanıyor anlıyorum. Sizin bu ülkenin beraberliği için dağlarda, taşlarda terörle mücadele eden polis arkadaşlarımız sizin güvenliğiniz için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben sizin mesajınızı aldım. Allah rızası için hiçbir polisimizin burnu kanamasın. Ne gerekiyorsa yapacağız. Burada kimsenin canı yanmasın. Şu anda beş polisimiz yaralı. Devlet gereğini sonuna kadar yapacaktır. Herkesin dağılmasını istiyorum" dedi.

Fotoğraf: DHA

Bakanlık: Takipçisi olacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili yayımladığı açıklamada, "Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır" ifadesini kullandı. Açıklamada, "Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi.

DW,DHA,ANKA/CÖ,JD

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