 Kaymakamlıktan Kürtçe oyuna son dakika yasağı | TÜRKİYE | DW | 13.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Kaymakamlıktan Kürtçe oyuna son dakika yasağı

İBB Şehir Tiyatrosu'nda bu akşam sahnelenecek "Bêrû" adlı oyun "kamu güvenliği" gerekçesiyle gösterime birkaç saat kala yasaklandı. "Bêrû", Nobel ödüllü yazar Fo'nun bir eserinin Kürtçe uyarlamasıydı.

TEMSİLİ FOTO

TEMSİLİ FOTO

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrosunda bu akşam sahnelenecek "Bêrû" adlı Kürtçe oyun, gösterime birkaç saat kala yasaklandı.

Tiyatro grubu "Teatra Jiyana Nû", akşam sahnelenmesi planlanan oyunun Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından "kamu güvenliği" gerekçesiyle yasaklandığını ve yasağın kendilerine TSİ 16.00'da tebliğ edildiğini bildirdi.

İBB Şehir Tiyatrolarının korona döneminde tiyatrolara destek projesi kapsamında Gaziosmanpaşa sahnesinde oynanması planlanan Bêrû (Yüzsüz) oyunu, Nobel Edebiyat ödüllü İtalyan oyun yazarı ve tiyatrocu Dario Fo'nun Türkçe'ye "Klaksonlar, Borazanlar ve Bırtlar" adıyla çevrilen eserinin Kürtçe uyarlamasıydı

Bêrû, Şehir Tiyatroları’nın 106 yıllık tarihinde sahnelenen ilk Kürtçe oyun olacaktı. 

"Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi"nin açıklamasında da "daha önce defalarca sahnelenmiş ve beğeniyle alkışlanmış olan Bêrû'nun yasaklanmasının kabul edilemez olduğu" belirtilerek "Klaksonlar, Borazanlar ve Bırtlar, devletin kendi içindeki çelişkilerini irdelerken ekonomik gücün politik güçten daha etkin ve onun üstünde olduğunu vurgulayan mizahi bir oyundur… Bu yasaklama bu yüzyılda sanatın ve tiyatronun işlevinin hala anlaşılamadığının ifadesi ve sanatın toplum üzerindeki uyarıcı gücünden korkulduğunun yansımasıdır" ifadesine yer verildi.

Oyunun yasaklanmasına tepki gösteren Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, "Bêrû isimli Kürtçe tiyatro oyunu yasaklandı. Gerekçe, Kürt’ün diliyle tiyatro yapılması kamu düzenini bozacakmış. Hayır, kamu düzenini milyonlarca yurttaşın dilini yasaklamak bozar. Bu, düşman hukukunu bile aşan bir meseledir" açıklaması yaptı.

DW/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Tuğluk ve Tuncel hakkında tutuklama kararı

Kobani olayları soruşturmasında, başka bir dosyadan cezaevinde bulunan HDP eski milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  