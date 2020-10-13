Kaymakamlıktan Kürtçe oyuna son dakika yasağı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrosunda bu akşam sahnelenecek "Bêrû" adlı Kürtçe oyun, gösterime birkaç saat kala yasaklandı.

Tiyatro grubu "Teatra Jiyana Nû", akşam sahnelenmesi planlanan oyunun Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından "kamu güvenliği" gerekçesiyle yasaklandığını ve yasağın kendilerine TSİ 16.00'da tebliğ edildiğini bildirdi.

İBB Şehir Tiyatrolarının korona döneminde tiyatrolara destek projesi kapsamında Gaziosmanpaşa sahnesinde oynanması planlanan Bêrû (Yüzsüz) oyunu, Nobel Edebiyat ödüllü İtalyan oyun yazarı ve tiyatrocu Dario Fo'nun Türkçe'ye "Klaksonlar, Borazanlar ve Bırtlar" adıyla çevrilen eserinin Kürtçe uyarlamasıydı

Bêrû, Şehir Tiyatroları’nın 106 yıllık tarihinde sahnelenen ilk Kürtçe oyun olacaktı.

"Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi"nin açıklamasında da "daha önce defalarca sahnelenmiş ve beğeniyle alkışlanmış olan Bêrû'nun yasaklanmasının kabul edilemez olduğu" belirtilerek "Klaksonlar, Borazanlar ve Bırtlar, devletin kendi içindeki çelişkilerini irdelerken ekonomik gücün politik güçten daha etkin ve onun üstünde olduğunu vurgulayan mizahi bir oyundur… Bu yasaklama bu yüzyılda sanatın ve tiyatronun işlevinin hala anlaşılamadığının ifadesi ve sanatın toplum üzerindeki uyarıcı gücünden korkulduğunun yansımasıdır" ifadesine yer verildi.

Oyunun yasaklanmasına tepki gösteren Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, "Bêrû isimli Kürtçe tiyatro oyunu yasaklandı. Gerekçe, Kürt’ün diliyle tiyatro yapılması kamu düzenini bozacakmış. Hayır, kamu düzenini milyonlarca yurttaşın dilini yasaklamak bozar. Bu, düşman hukukunu bile aşan bir meseledir" açıklaması yaptı.

DW/BK,SSB

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