Kayıp Titan için kritik saatlere girildi

Titanik'in enkazına doğru dalış yaptıktan sonra haber alınamayan Titan denizaltı aracında oksijen stoku bitmek üzere. Saatler geçtikçe umutlar azalıyor ancak arama çalışmaları devam ediyor.

Uluslararası arama kurtarma ekibi Titanik'in enkazını görmek için dalış yapan beş kişiyi taşıyan dalış aracı Titan'ı bulmak için enkazın üzerinde denizden ve havadan yapılan büyük arama kurtarma operasyonu beşinci gününe girdi.

Deniz altındaki sesleri algılayan cihazlarla yapılan, ABD, Kanada ve Fransa'nın katıldığı arama çalışmaları devam ederken Pazar gününden beri haber alınamayan Titan'dan henüz bir iz yok.

ABD merkezli OceanGate Expeditions tarafından işletilen dalış aracı Titan, Kuzey Atlantik'te Pazar günü yerel saatle 08.00'de beş kişilik turistik dalışına başlamıştı. İki saat sürecek Titanik batığına dalışın sonuna doğru destek gemisi ile iletişimi koptu.

Oksijenin her an bitebilir

Şirkete göre 96 saatlik oksijen stoğu olan Titan'ın oksijen tanklarının Perşembe günü boşalması bekleniyor. Uzmanlar oksijenin ne kadar süre yeteceğine dalış aracının güç kaybedip kaybetmediği ve içindekilerin ne kadar sakin kalabildiği gibi çeşitli faktörlerin etkili olacağını belirtiyor.

Ancak oksijenin ne kadar yeteceği faktörü dışında, dalış aracının bir yerde sıkışıp kalmış olabileceği ya da zarar görmüş olabileceği gibi olasılıklar da mevcut.

Denizaltından gelen ses umut verdi

Arama kurtarma ekipleri ve Titan'da bulunan beş kişinin yakınları Kanadalı arama ekiplerinin Çarşamba günü denizin altından gelen bazı seslerin kaydedildiği haberi ile umutlandı. Sahil Güvenlik uzaktan kumandalı denizaltı arama araçlarını seslerin geldiği yere yönlendirildiğini açıkladı. Ancak yetkililer seslerin Titan'dan gelmemiş olabileceğini de belirttiler.

Titan, Fransız robotik dalış aracı ile aranıyor Fotoğraf: Olivier Dugornay/Ifremer/CCBY/REUTERS

Sahil Güvenlik kaptanı Jamie Frederick, "Bir arama kurtarma çalışmasının ortasındaysanız, her zaman umut vardır" dedi ve ekledi, "Ancak seslere istinaden, ne olduklarını bilmiyoruz." Frederick sonar şamandıra verilerinin "sonuçsuz" olduğunu da kaydetti.

Fransız kurtarma gemisi Atalante robotik dalış aracı ile Çarşamba günü ABD Donanması'nın talebi üzerine bölgeye geldi. Fransız ekip Titan'ı deniz dibinde sıkışması halinde kurtarabileceğini ancak bunu tek başına kaldıramaya güçlerinin yetmeyeceğini bildirdi.

RMS Titanik gemisinin 1912 yılında buzdağına çarparak batması sonucu bin 500'den fazla kişi boğularak yaşamını yitirmişti.

Geminin enkazı 3 bin 810 metre derinlikte bulunuyor.

250 bin dolarlık turistik dalış

Titan ile enkaza inebilmek için kişi başı 250 bin dolar ödemek gerekiyor. Titan'ın yolcuları 58 yaşındaki İngiliz milyarder Hamish Harding, İngiliz iş insani 48 yaşındaki Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleyman, Fransız bilim insani ve Titanic uzmanı 77 yaşındaki Paul-Henri Nargeolet ve OceanGate'in CEO'su Stocktomn Rush.

Titan dalışlarında çekilen Titanik enkazı fotoğrafı Fotoğraf: Oceangate Expeditions/PA Media/dpa/picture alliance

Dalış aracı bulunsa dahi su yüzeyine çıkarmanın lojistik olarak çok zor olduğu belirtiliyor.

Titan'ın güvenliği 2018 yılındaki bir konferansta sektör uzmanları tarafından sorgulanmıştı. OceanGate şirketinin eski yetkililerinden biri de şirkete dava açmış ancak gecen yıl davada uzlaşma sağlanmıştı.

Rtr / SSB, TY

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