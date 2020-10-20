Kavuncu'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

İYİ Parti içinde İstanbul milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamalarıyla başlayan "FETÖ'cülük" tartışması yargıya taşınıyor. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğunu iddia eden Ümit Özdağ hakkında bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu

Suç duyurusunda bulunmadan önce adliye önünde gazetecilere bir açıklama yapan Kavuncu, "Bir televizyon programında maalesef partimizin milletvekilinin yapmış olduğu iftira ve hakaret eylemi taşıyan açıklamaları hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi. "İftiracıların televizyon kanallarında, kendilerinin de adalet kapılarında" olduğunu söyleyen Kavuncu, partide Özdağ hakkında ihraç sürecinin de başladığını ifade etti.

Kavuncu, "39 ilçe başkanımız, parti tüzüğünün gerekli maddeleri uyarınca söz konusu milletvekili ile ilgili ihraç talebiyle gerekli dilekçelerini hazırladılar. Türkiye'deki tüm il başkanlarımız da aynı şekilde dilekçelerini verecekler. Hukuk ve adalet istiyoruz" şeklinde sözlerini sürdürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün yaptığı açıklamada Kavuncu'nun suç duyurusunda bulunarak Özdağ'ın iddialarını ispatlaması için bir imkan sunacağını söylemişti.

Özdağ'dan eleştirilere yanıt

Hakkında partiden ihraç süreci başlatılan Ümit Özdağ da açıklamalarıyla ilgili olarak partisi içinden gelen eleştirilere Twitter üzerinden yanıt verdi.

Özdağ, "Millî güvenlik, terör ve dış politika meselelerinde araştırma yapmadan konuşmam.Türk milliyetçiliği siyasi tarihi sadece okumadım yaşadım. Kimin kim ile bağlantısı olduğunu ve hedefini saatlerce rahmetli Türkeş ve Özdağ'dan dinledim. Bence biraz sakin olun. Bekleyelim görelim" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ ne demişti?

CNNTürk televizyonunda önceki akşam Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu ile ilgili olarak partinin kuruluş aşamasında Meral Akşener'i "Bu arkadaşın FETÖ'cü sivil toplum örgütünde bağı olduğuna dair bilgi var, bunu kurucu yapmayalım" diyerek uyardığını söylemişti. Özdağ bu uyarısının ardından Kavuncu'nun kurucu yapılmadığını, ancak daha sonra Akşener'i tekrar uyarmasına rağmen Kavuncu'nun İstanbul il başkanı olduğunu ifade etti.

Programda Kavuncu'nun eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söyleyen Özdağ, Kavuncu'nun Gülencilerin yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yaptığını da dile getirdi.

Türkiye'de Gülen cemaati ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan Enver Altaylı hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "casusluk" suçundan dava açılmıştı.

DHA,DW/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe