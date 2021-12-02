 Kavcıoğlu: TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir | Türkiye | DW | 02.12.2021

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Türkiye

Kavcıoğlu: TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Kavcıoğlu "TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir" dedi ve mevcut para politikası duruşunun birikimli etkilerinin 2022'nin ilk yarısında gözlemleneceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yerli yatırımcılarla ve ekonomistlerle video konferans yönetimiyle biraraya geldi. Kavcıoğlu "Döviz piyasasında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumu var. TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir" dedi.

Merkez Bankası 7 yıl aradan sonra dün, sadece son bir ay içinde dolar karşısında neredeyse yüzde 30 değer kaybeden lirayı desteklemek için döviz piyasalarına müdahalede bulunmuştu. Kavcıoğlu Anadolu Ajansı'nın haberine göre buna ilişkin "Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesinin amacı piyasadaki likidite koşullarını desteklemeyi ve oynaklığı gidermeye yöneliktir" ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu "Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kavcıoğlu "Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Cari işlemler dengesi ağustos ve eylül aylarında fazla verdi. Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti" diyen Kavcıoğlu "Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yaptırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz" ifadelerini kulandı.

Kavcıoğlu ayrıca "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda" açıklamasında bulundu.

Kavcıoğlu TSİ 16:00'da yabancı yatırımcılarla da bir toplantı gerçekleştirecek.

DW/EC, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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