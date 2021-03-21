 Kavcıoğlu: Faiz hemen indirilecek yaklaşımı doğru değil | EKONOMİ | DW | 29.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Kavcıoğlu: Faiz hemen indirilecek yaklaşımı doğru değil

Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Nisan’da veya sonrasındaki aylarda Para Politikası Kurulu’nun faizi hemen indireceği yönündeki yaklaşımları doğru bulmadığını söyledi.

Şahap Kavcıoğlu

Şahap Kavcıoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sürpriz bir kararla Naci Ağbal’ın yerine Merkez Bankası başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu, Bloomberg’e verdiği özel röportajda piyasanın en çok merak ettiği politika faizi konusunda değerlendirmede bulundu.

Bloomberg’in sorularını yazılı olarak yanıtlayan Kavcıoğlu, "Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK (Para Politikası Kurulu) kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum" ifadesinde bulundu.

"Yeni dönemde de kararlarımızı kurumsal bir para politikası anlayışıyla enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Kavcıoğlu, "Bu çerçevede şu ana kadar atılmış olan politika adımlarının etkilerini de gözlemleyeceğiz" dedi.

Kavcıoğlu enflasyon hedefi konusunda daha önce yaptığı açıklamayı tekrarlayarak yüzde 5 hedefine sıkı sıkıya bağlı olduklarını bildirdi. Kavcıoğlu ayrıca dalgalı kur rejimine bağlı kalacaklarını, bu konuda arz talep dengesinin gözetileceğini belirtti.

Kavcıoğlu’nun bu açıklamalarını yayınlandığı saatlerde güne 8 liranın altında başlayan dolar kuru gün içerisinde 8,17'ye kadar yükseldi

Erdoğan’ın düşük faiz yaklaşımına paralel çizgide olduğu belirtilen Kavcıoğlu’nun göreve getirilmesiyle, ilk PPK toplantısında faizin düşürüleceği beklentisi ortaya çıkmıştı.

Kavcıoğlu’ndan önce görevde sadece dört ay kalan Ağbal’ın döneminde, politika faizi yüzde 10,25'ten kademeli olarak yüzde 19'a kadar yükseltilmişti. Ağbal 18 Mart’ta beklentilerin üzerinde 200 puanlık faiz artışından 2 gün sonra görevden alınmıştı.

DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Yeni Merkez Bankası Başkanı’ndan ilk açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu bugün bir açıklama yaptı. Kavcıoğlu enflasyonda kalıcı düşüş hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.  

Benzer içerik

Türkei Sahap Kavcioglu

Yeni Merkez Bankası Başkanı’ndan ilk açıklama 21.03.2021

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu bugün bir açıklama yaptı. Kavcıoğlu enflasyonda kalıcı düşüş hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Türkei Zentralbank reduziert Leitzins um 4,25 Punkte | Symbolbild Zentralbank

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 18.03.2021

Merkez Bankası, yüzde 17 olan politika faizinin yüzde 19'a yükseltildiğini açıklarken, "önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına" karar verildiğini belirtti.

Türkei Zentralbank reduziert Leitzins um 4,25 Punkte | Symbolbild Zentralbank

Merkez Bankası Başkanı Ağbal görevinden alındı 20.03.2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı görevinden aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Ağbal’ın halefi olarak Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild | Geldscheine | 200 Euroscheine

Almanlardan salgında rekor mevduat birikimi

Almanlar koronavirüs salgını nedeniyle banka hesaplarında rekor seviyede mevduat biriktirdiler. Ocak 2020-21 tarihleri arasında hanehalkı banka mevduatları 182 milyar euro artışla 1,73 trilyon euroya yükseldi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  