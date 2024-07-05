Kavala'nın yeniden yargılanma talebine ret

Osman Kavala'nın, cezanın kanun yararına bozulması ve yeniden yargılanma başvurusu Adalet Bakanlığı'nca reddedildi. Gezi davası, CHP ile başlatılan normalleşme sürecinin en önemli ayaklarından biri olarak görülüyordu.

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezası onanan Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Osman Kavala'nın avukatlarının, cezayla ilgili kanun yararına bozma ve yeniden yargılama istemini reddetti.

Adalet Bakanlığı'nın yanıtında, "Sanık müdafiin hem yargılamanın yenilenmesi hem de kanun yararına bozma talebini içeren dilekçelerinde suçun maddi unsurunu oluşturan mağdurun, Anayasal düzenleme ile ortadan kaldırıldığı ileri sürülmüş ise de; Sanığın üzerine yüklenen "Hükümete karşı suçlar" başlığı altında yer alan 312. maddesi ile Devletin yürütme gücünün icra organı olan hükumetin bir bütün olarak varlığına ve fonksiyonlarına yönelen saldırılardan korunmanın amaçlandığı, suçun mağdurunun Türkiye Cumhuriyet Hükümeti olduğu, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın "Yürütme yetkisi ve görevi" başlıklı 8. maddesinde yapılan değişiklikle yürütme yetkisi ve görevinin Cumhurbaşkanına verildiği, yapılan değişikliğin suçun mağdurunu değiştirmediği gibi sanık müdafii tarafından yargılamanın yenilenmesi talebine dayanak yapılan iddiaların istinaf ve temyiz aşamalarında da ileri sürüldüğü ve olağan kanun yolu denetiminden geçerek anılan kararın kesinleştiği cihetle, Dosya kapsamına, dayandığı gerekçeye ve mahkemenin takdirine nazaran, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/04/2024 tarihli ve 2024/65 değişik iş sayılı kararı aleyhine kanun yararına bozma yoluna gidilmemiştir" ifadeleri yer aldı.

Kavala'nın yeniden yargılanması konusu, ana muhalefet partisi CHP ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yürütülen normalleşme sürecinin en önemli ayaklarından biri olarak görülüyordu.

2019 yılında başlayan Gezi davasında Osman Kavala'nın "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçundan aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 28 Eylül 2023'te Yargıtay'ca onanmıştı.

Kavala'nın avukatlarının son itirazı, cezaya dayanak teşkil eden "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunun mağdurunun, yani Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nun 2017'deki referandumla birlikte feshedilmiş olmasına dayanıyordu.

DW/BK,JD

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