 Kavala′nın tutukluluğunun devamına karar verildi | TÜRKİYE | DW | 08.10.2019

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TÜRKİYE

Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılandığı Gezi Davası'nda Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

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Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında işadamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, mimar Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanık hakkında açılan davanın üçüncü duruşması sona erdi. Mahkeme heyeti, Gezi Parkı eylemlerine finansal destek sağladığı iddiasıyla yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada tutuklu sanık Osman Kavala ile 8 tutuksuz sanık hazır bulundu.

Duruşmada aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu bazı sanıkların çapraz sorgusu yapıldı. Söz alan avukatlar da tahliye talebinde bulundu.

Beraat talebinde bulunan Osman Kavala Gezi Parkı protestolarına hiçbir şekilde maddi destek sağlamadığını söyledi. Beyanını okuyan Kavala tutukluğunun devamının hak ihlali olduğunu söyleyerek "Bu cezaya dönüşen hukuksuz ve ayrımcı bir uygulamadır" dedi ve mahkemeden bu uygulamaya son vermesini talep etti.

Mehmet Ali Alabora, ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanık İnanç Ekmekci hakkında yakalama kararı çıkaran mahkeme, duruşmayı 24 ve 25 Aralıkta Silivri'de yapılmak üzere erteledi.

DHA, Reuters/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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