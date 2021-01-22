Kavala'nın tahliye talebi yine reddedildi

"Devletin gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın aylık tutukluluk incelemesinde tahliye talebi reddedildi. Oy çokluğu ile alınan karara bir üye hakim, Kavala'nın tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi görüşünde olduğunu bildirerek, karşı oy kullandı.

Tam kapanma tedbirleri kapsamında, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bugün yapılması gereken tutukluluk incelemesi, perşembe günü duruşmalı olarak gerçekleştirildi. Kavala duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, duruşmada, müvekkillerinin tahliye edilmesini talep eden Kavala'nın avukatları İlkan Koyuncu, Köksal Bayraktar ve Tolga Aytöre de hazır bulundu.

Mahkeme heyeti söz konusu talebe, "suçun vasıf ve niteliği, yargılamanın geldiği aşama, müsnet suçlara ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delilleri bulunması, yasada öngörülen cezanın üst sınırı ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı" gerekçeleriyle karşı çıkarak, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Bir üye hakim karşı oy kullandı

Tutukluluğun devamı yönündeki karar, üye hakimlerden birinin karşı oy kullanmasından dolayı oy birliğiyle değil, ou çokluğuyla alınmış oldu. Karara karşı çıkan üye hakim buna gerekçe olarak, "Osman Kavala hakkında suç vasfının değişme ihtimali, savunmasının alınmış olması, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak adli kontrol tedbirleriyle yeterli ve etkin denetim sağlanabileceğini" gösterdi. Söz konusu üye hakim ayrıca, Kavala hakkında "yurtdışına çıkamamak, iki gün en yakın polis merkezine müracaat etmek ve İstanbul'u terk etmemek" şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliye kararı verilmesi görüşünde olduğunu belirterek, diğer üye hakimlerin görüşüne uymadığını dile getirdi.

DHA / ET,TY

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