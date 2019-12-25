 Kavala’nın avukatları: Tutukluluğun devamı hak ihlali | TÜRKİYE | DW | 25.12.2019

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TÜRKİYE

Kavala’nın avukatları: Tutukluluğun devamı hak ihlali

Tutukluluğunun devamına karar verilen Kavala’nın avukatları, kararı "hak ihlali" olarak nitelendirdi ve buna karşı mahkeme heyetinin reddedinden AİHM’ye başvuruya kadar hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

İş insanı Osman Kavala

İş insanı Osman Kavala

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) tahliyesini istediği Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devam edilmesi kararını avukatları "hak ihlali" olarak değerlendirdi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davanın tutuklu tek sanığı iş insanı Osman Kavala'nın avukatları Köksal Bayraktar, Deniz Tolga Aytöre ve İlkan Koyuncu, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, AİHM'in Osman Kavala'nın "derhal salıverilmesi" ve "Türk Ceza Kanunu 312'inci maddede yer alan suçun unsuruna ait delillerin mahkeme dosyasında bulunmamasına" ilişkin kararını hiçe sayarak yeni bir hak ihlalinde" bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, "AİHM kararlarının hukuki değerlendirmesini yapacak mercii, tarafsız ve bağımsız Türk Mahkemeleridir, buna rağmen İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu kararla süreci geciktirmek adına bu yetkisini Adalet Bakanlığı'na devretmiştir" denildi.

Ayrıca Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devam etmesi kararı, "Hukuka aykırı olmasının ötesinde Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uluslararası ceza hukuku prensipleri ile kurmaya çalıştığı bağları kopartacak niteliktedir" sözleriyle değerlendirildi.

Avukatlar, Bayraktar, Aytöre ve Koyuncu, "Bu hukuksuz uygulamaya karşı" Kavala'nın haklarını savunacaklarına işaret ederek, "Mahkeme Heyeti'nin reddi ve Hakim ve Savcılar Kurulu'na şikayet gibi başvurusu" yapacaklarını, "tutukluluğun devamı kararına itiraz" edeceklerini ve "Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi ile Adalet Bakanlığı'na" başvuracaklarını belirtti.

Mahkemenin kararı

Aralarında iş insanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 sanığın yargılandığı Gezi Parkı davasının dördüncü duruşması Silivri'de, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Ara kararını açıklayan mahkeme, AİHM'nin tahliye çağrısına rağmen Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

AİHM 10 Aralık'ta açıkladığı kararında, iki yıldan uzun süredir cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Strasbourg'daki mahkeme, Kavala'nın "siyasi nedenlerle" ve "insan hakları savunucularını susturmak" amacıyla tutuklanarak yargılandığı sonucuna varmıştı.

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Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan Osman Kavala

DW/JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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Mahkeme Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi

Gezi Parkı davasının dördüncü duruşmasında mahkeme Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma öncesinde Avrupalı siyasetçiler, Kavala’nın AİHM kararı doğrultusunda serbest bırakılması çağrısında bulundu. (24.12.2019)  

AİHM’den Ankara’ya: Osman Kavala derhal serbest bırakılsın

Osman Kavala’nın “siyasi nedenlerle” ve “insan hakları savunucularını susturmak” amacıyla tutuklandığı sonucuna varan AİHM, Ankara’ya Kavala’nın “derhal serbest bırakılması” çağrısında bulundu. (10.12.2019)  

Kavala: Bu işin daha çok uzayacağını tahmin etmiyorum

Gezi protestolarını finanse etmek ve hükümeti yıkmaya teşebbüsle suçlanan iş insanı Osman Kavala, DW Türkçe’ye konuştu. İki yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Kavala, "bu işin daha çok uzayacağını tahmin etmiyorum" dedi. (13.12.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan Osman Kavala  

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